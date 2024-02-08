عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

احذر.. إهمال كبار السن يعرضك للسجن وغرامة 10 آلاف جنيه| تفاصيل

مسنين
مسنين

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي، بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، علي مشروع قانون حقوق المسنين، والذي يتضمن  48 مادة .

وعاقب مشروع القانون الجديد كل من سولت له نفسه إهمال كبار السن ، حيث نصت المادة 46 من مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد ولا تزيد عن عشرة الاف  جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعايه شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه أو في إتخاذ ما يلزم القيام بهذه الواجبات أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

لايفوتك||

 

txt

شروط الحصول على «بطاقة المسن» وجهة إصدارها بمشروع القانون الجديد

txt

تعرف على الحالات الموجبة لإدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية بمشروع القانون الجديد

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة ولا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرين ألف  جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمداً عن القيام بوجبات الرعاية أو استغل المسن فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص مسن تكون العقوبة الحبس وإذا نشأ عنة عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات.

لجنة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي مشروع قانون حقوق المسنين قانون حقوق المسنين حقوق المسنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل جرام بـ2467 جنيها.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

رد فعل حاسم وسريع من مدير الكرة السابق بالأهلي على مفاوضات فيوتشر معه

ماذا قال حسن شحاتة عن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب؟.. مفاجأة

لو خايفين على مصلحتكم توقفوا..ناقد رياضي يوجه رسالة لـ حسام وإبراهيم حسن

تصل لـ12 ألف جنيه.. ما هو جدول المرتبات والمعاشات بعد الزيادة الجديدة؟

انتهاء إجازة نصف العام اليوم.. وقرار عاجل لسد عجز المُعلمين بالمدارس بالترم الثاني

شوبير يكشف عن تطور جديد في أزمة غرامة كهربا

صدمة للجمهور.. غياب نجم الأهلي عن رحلة الفريق للجزائر بسبب الإصابة

ترشيحاتنا

القومي للمرأة يختتم فعاليات معسكر «أنا وبابا» بين الائمة والقساوسة وأبنائهم بالبحيرة

قرار قضائي عاجل بشأن قضية رشوة وزارة التموين

ادعم نقابتك: لا بد من إعطاء فرصة للشباب في انتخابات المحامين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يسحب كتيبة مدفعية من قطاع غزة| تفاصيل

بينهم مصر.. من هي الأطراف الضامنة لوقف إطلاق النار في غزة؟

وزيرة التضامن تلتقي وفد الصندوق الاجتماعي اليمني والبنك الدولي وممثلي هيئات الأمم المتحدة.. وتستعرض التجربة المصرية في تنفيذ أنشطة برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور رئيس الأركان| كفاءة تنفيذ الرماية بالذخيرة الحية لرجال الصاعقة بأحد الميادين المطورة

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان ياسمين صبري يثير ضجة.. رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة| شاهد

ديانا كرزون تتألق بفستان أنيق| شاهد

فيديو

ثالث عربي في محكمة العدل الدولية.. من هو سلام نواف؟

مصري وأمريكي وسويسري ينجحون في فك شفرة بردية بالذكاء الاصطناعي

بعد تعرضها لحادث كبير.. لورا عماد طليقة شريف منير تخضع للعلاج الطبيعي

حبيبي يا نبي .. مطرب شعبي شهير يغني للرسول داخل مسجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ