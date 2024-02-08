احذر.. إهمال كبار السن يعرضك للسجن وغرامة 10 آلاف جنيه| تفاصيل

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي، بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، علي مشروع قانون حقوق المسنين، والذي يتضمن 48 مادة .

وعاقب مشروع القانون الجديد كل من سولت له نفسه إهمال كبار السن ، حيث نصت المادة 46 من مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعايه شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه أو في إتخاذ ما يلزم القيام بهذه الواجبات أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

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وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة ولا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمداً عن القيام بوجبات الرعاية أو استغل المسن فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص مسن تكون العقوبة الحبس وإذا نشأ عنة عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات.