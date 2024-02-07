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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد موافقة تضامن النواب..

شروط الحصول على «بطاقة المسن» وجهة إصدارها بمشروع القانون الجديد

مسنين
مسنين

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب واللجان البرلمانية المشتركة على المواد المنظمة لحقوق المسنين فى مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.


جاء ذلك  خلال اجتماع اللجنة، اليوم، للعرض مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "حقوق المسنين" في صورته النهائية بحضور وزير المجالس النيابيه .

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تضامن النواب يوافق على المواد المنظمة فى مشروع قانون رعاية حقوق المسنين

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بحضور وزير المجالس النيابية ..تضامن النواب تناقش مشروع قانون حقوق المسنين


بطاقة المسن

 

يقصد ببطاقة المسن الأولي بالرعاية وهى مستند رسمي يصدر عن الوزارة المختصة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون.


عقوبة تزوير بطاقة المسنين


يعاقب بالسجن المشـدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشـرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

1- زور بطاقة المسن، أو استعملها مع علمه بالتزوير.

2- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته.

لجنة التضامن الاجتماعي مجلس النواب حقوق المسنين مشروع قانون رعاية حقوق المسنين الحكومة

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