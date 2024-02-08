التنمية المحلية تتابع جهود وحدات السكان في 4 محافظات

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود وحدات السكان في محافظات القاهرة و الجيزة و شمال سيناء والسويس في بحث تعزيز أواصر التعاون لخدمة القضية السكانية وإيجاد حلول لتحدياتها، ورفع الوعي القومي بها.

ويأتي ذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال هذه المرحلة بالقضية السكانية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقاً لرؤية مصر 2030 والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ومن أجل النهوض بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفع الوعي الثقافي لديها، بالإضافة إلى تنظيم معدلات النمو السكاني، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لجهود وحدة السكان المركزية بالوزارة في تنفيذ مشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية في جميع المحافظات .

ففى محافظة القاهرة... تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، و إشراف المهندس حازم الاشموني السكرتير العام لمحافظة القاهرة، ود.أميرة خميس مدير المكتب الفنى للمحافظ ، وبمتابعة محمد صقر مدير إدارة السكان بالمحافظة، قامت وحدة السكان بحى حلوان بعقد ندوة توعوية، وكانت أهم محاورها أهمية التعليم للفرد والمجتمع والفرق بين التعلم والتعليم وأهمية التعليم المهني واتجاهات الدولة للتعليم وتطويرها وخطة مصر 2030 للنهوض بالتعليم والثقافة البيئة وتأثيرها علي الفرد والمجتمع وتعزيز السلوكيات البيئة لدي الأطفال والكبار والتشديد عليها والحفظ علي الصحة العامة للفرد حيث عرضت كل جمعية من الحضور الخدمات المختلفة التي تقدمها للمحيط الجغرافي لها في تدريب والتعليم والمساعدات والتطوير، وذلك بحضور 36 مستفيد .

وفى محافظة الجيزة... بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت رعاية الدكتورة هند عبد الحليم نائبة المحافط، و متابعة عبدالله عتيق مدير وحدة السكان بالمحافظة، نظمت وحدة السكان بمركز ومدينة البدرشين بالتعاون مع إدارة الأوقاف بمسجد الماس أغا بسقارة ندوة حول أهمية العلم في إطار مبادرة/( تحدث معه) والتي أطلقتها الإدارة المركزية بوزارة التنمية المحلية والتي تقوم على رفع الوعي بالأمور الحياتية، وأكدت الندوة علي أهمية رفع الوعي بأن العلم مفتاح الحياة وإن العلم يخرج الإنسان من الجهل إلي المعرفة، وان العلم له آثار بالغة في حياة الفرد والمجتمع وركيزة أساسية في تقدم الأمم، وما سادت دولة على الأخري الا بالعلم، وقد استفاد من هذه الندوة ٣٠فرد.

وفى محافظة شمال سيناء.. بناءً على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقضية السكانية على الفرد و المجتمع، نفذت وحدة السكان برئاسة أسماء سلامة مدير وحدة السكان بمدينة الشيخ زويد ٤ ندوات توعوية بقرى العكور ، السكادرة ، ابو طويلة بمدينة الشيخ زويد، ناقشوا خلالهم ارتفاع معدلات الادمان بين الشباب وأضراره على الفرد والمجتمع كما تم مناقشة عددا من المشاكل المرتبطة بالقضية السكانية مثل زواج القاصرات وارتفاع نسب الطلاق بين الشباب والمتزوجين حديثا والعنوسة واسبابها والمغالاة فى المهور والصحة الانجابية وارتفاع معدلات الانجاب والزيادة السكانية وتاثيرها على الخطط التنموية التى تضعها الدولة.

وفى محافظة السويس...تحت رعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، قامت وحدة السكان المركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع جامعة قناة السويس ومؤسسة حياة كريمة، وتم تنفيذ قافلة طبية بحى الجناين في مركز شباب كبريت المفارق، شملت تخصصات: الباطنة - الجراحة - الأطفال - الأنف والأذن - الرمد - النساء والولادة - طب الأسرة -الأسنان - الجلدية والعظام، استفاد منها ٨٧٢ حالة و تم صرف العلاج بالمجان لكل الحالات، و كذلك تم عقد ندوات للتوعية الصحية.

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