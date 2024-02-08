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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو متخرج.. 4 شروط لأداء الخدمة العامة |اعرفها

الخدمة العامة
الخدمة العامة

يسعى الكثير من الشباب بعد التخرج من الجامعة أو المعهد إلي معرفة الأوراق المطلوبة من أجل أداء الخدمة العامة لمدة عام واحد، حيث تتولى وزارة التضامن توزيع الخريجين على المحافظات لأداء الخدمة في أحد المجالات التنموية.

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خطوات التسجيل لأداء الخدمة العامة لخريجي الجامعات والمعاهد

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التضامن: تعليمات من الرئيس السيسي بدراسة ملف الخدمة العامة من جديد

شروط أداء الخدمة العامة


وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل أداء الخدمة العامة :- 


- يشترط الانتهاء من مراحل التعليم الجامعي والحصول على شهادة التخرج.

- كما تتضمن صدور قرار من وزير التضامن الاجتماعي بتكليف دفعة الخريج.

- ويشترط أيضا حصول شباب الخرجين من الذكور على الإعفاء النهائي من الخدمة العسكرية.

- ضرورة التمتع بالجنسية المصرية.

خطوات التقديم على أداء الخدمة العامة


وتتضمن خطوات التقديم على أداء الخدمة العامة ما يلي :-

- يقوم المواطن بالتوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بالمحافظة المقيمين بها، واستيفاء نموذج «1 خ ع» للخدمة العامة.

- يتم التقديم إلكترونيا عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- فى هذه الخطوة يتم الضغط على طلب جديد.

-يطلب منك إدخال مجموعة من البيانات المطلوبة المؤهل الجامعي وسنة التخرج.

- واخيرا يتم اختيار مجال الخدمة الذي ترغب في الالتحاق به.


الأوراق المطلوبة للخدمة العامة

- تقديم  صورة من البيانات المسجلة على منظومة التسجيل الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي «نموذج تسجيل مكلف».

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وكيل وزارة الشباب بسيناء يجتمع بالمكلفين بأداء الخدمة العامة من خريجى الجامعات

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بشأن اجتماع لجنة التضامن.. بيان وزارة شئون المجالس النيابية

- وتتضمن المستندات المطلوبة 2 صورة من الرقم القومي.

- يلزم تقديم 2 صورة من  المؤهل الدراسي.

-  يلزم تقديم 2 صورة من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.

-  تتضمن المستندات المطلوبة 3 صور شخصية.

- كما تتضمن المستندات المطلوبة استيفاء الخريج نموذج «1خ ع» محددا المجال الذي يرغب في الالتحاق به.

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