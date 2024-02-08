بقرار من آبي أحمد.. رضوان حسين يتولى منصب رئيس المخابرات الإثيوبية

أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الخميس، قرارا بتعيين السفير رضوان حسين مديرًا عامًا لجهاز المخابرات والأمن الوطني الإثيوبي (NISS)، وتيجيست حميد مديرًا عامًا لإدارة أمن شبكات المعلومات (INSA)، بحسب ما أوردته إذاعة فانا الإثيوبية.

وشغل السفير رضوان حسين منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية ومستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء أبي أحمد، قبل أن يستقيل من منصبه خلال شهر يناير الماضي على هامش مؤتمر حزب الازدهار الحاكم في إثيوبيا.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، وافق مجلس النواب الإثيوبي، على تعيين السفير تاي أتسكي سيلاسي وزيرا للخارجية في الحكومة الإثيوبية، وكان من قبل المندوب الدائم لأديس أبابا لدى الأمم المتحدة.

وذكرت إذاعة فانا" الإثيوبية أن البرلمان وافق أيضا على تعيين الدكتور مقدس دابا وزيرا للصحة في إثيوبيا، بالإضافة إلى تعيين تيمسجين ترونه، المدير العام لجهاز المخابرات والأمن الوطني، نائبا لرئيس الوزراء آبي أحمد.