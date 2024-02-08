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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. منطاد حراري تابع للقوات الأمريكية في سماء بلدة تل بيدر

ارشيفي
ارشيفي

أطلقت القوات الأمريكية في سوريا منطادا حراريا في سماء بلدة تل بيدر شمال الحسكة.

وأفادت وسائل إعلام سورية؛ باستهداف القرية الخضراء التي تحوي مساكن جنود الاحتلال الأمريكي في قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور.


وفي وقت سابق سمع  دوي انفجارات قوية في قاعدة الإحتلال الأمريكي بحقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.

وأطلقت القوات الأميركية منطاد استطلاع ومراقبة في أجواء قاعدتها بحقل كونيكو للغاز بريف دير الزور.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن عن مصرع 5 مقاتلين أكراد في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة أمريكية في سوريا.

وقال المرصد السوري، إن 5 من قوات المهام الخاصة “الكوماندوس” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية الذين يتواجدون مع القوات الأمريكية في قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي قتلوا، كما أصيب نحو 20 عنصراً بجراح متفاوتة، في هجوم من قبل المقاومة الإسلامية حيث استهدفت القاعدة بطائرة مسيّرة.

 

ويعتبر هذا الهجوم أول رد من قبل المقاومة على القواعد الأمريكية بعد الضربات الجوية الأمريكية على مواقع تابعة للميليشيات في مناطق متفرقة ضمن مناطق نفوذها.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ 19 أكتوبر 2023، لـ 108 هجوم من قبل الميليشيات المدعومة من إيران .

 

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