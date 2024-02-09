عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لغز مصرع مدمن داخل مصحة علاجية بـ أبو النمرس

صدى البلد

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في مصرع مدمن داخل مصحة لعلاج الادمان بمدينة أبو النمرس. 

 

وطلبت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى وتحديد اسباب الوفاة لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه كما استعلمت من ادارة العلاج الحر بوزارة الصحة عن التراخيص الخاصة بالمصحة. 

 

وشهد مركز شرطة أبو النمرس،  مصرع أحد الأشخاص داخل مصحة إدمان غير مرخصة بمنطقة الحرانية بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

 

txt

بصورة خادشة لها.. فتاة تتهم طالبا بتهديدها وابتزازها في الجيزة

txt

مليار جنيه في شهرين.. تسجيل صوتي يكشف كواليس نصب بلوجر شهيرة على 2000 سيدة

البداية كانت بتلقي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مصحة إدمان غير مرخصة بمنطقة الحرانية بدائرة المركز

وانتقلت قوة أمنية  إلى موقع البلاغ وتبين من الفحص أن المكان عبارة عن فيلا مكونة من طابقين محاطة بسور 200 متر وعثر بداخلها على عدد غرف للمرضي وكذا عثر على جثمان شاب يدعى "كريم س" 30 سنة، عاطل مسجى على ظهره ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية.

والدة المتوفي (ربة منزل)، أفادت أنه تم إيداع نجلها بالمصحة منذ 12 يوما لعلاجه من إدمان المواد المخدرة.

 

وأوضحت أن نجلها مُصاب بمرض السكري ودخل في غيبوبة سكر ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المصحة ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع مدمن مصحة لعلاج الادمان ابو النمرس النيابة العامة مصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1600 جنيه.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد ضرب الدولار بالسوق السوداء

28 جنيهًا|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

1000 جنيه| الذهب يخالف التوقعات ويقفز مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

التموين تزف بشرى للمواطنين قبل رمضان.. فيديو

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

88 جنيها للكيلو|انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق وسط توقعات باستمرار الهبوط لهذه الأسباب

ميصحش اللي عمله.. ماذا فعل هيرفي رينارد ردا على تدريب منتخب مصر؟

10 جنيهات انخفاضا.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الدواجن

موضوعات متعلقة

بصورة خادشة لها.. فتاة تتهم طالبا بتهديدها وابتزازها في الجيزة

تسجيل صوتي يكشف مفاجآت وتطورات في قضية طبيب الساحل

مأساة طفل عين شمس.. أبوه خلص عليه وأمه رمته في القمامة

مليار جنيه في شهرين.. تسجيل صوتي يكشف كواليس نصب بلوجر شهيرة على 2000 سيدة

قرار عاجل من النيابة بحق عامل شرع في قـ تل زوجته بالطالبية

مصرع شاب سقط من أعلى الطريق الدائري بالجيزة

العمليات الخاصة.. كواليس "مأمورية الفجر" لإنهاء أسطورة الإجرام في جزيرة وسط النيل

4 عربات خشب.. كواليس احتراق محل في سوق الخضار بالجيزة

ترشيحاتنا

روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات بالمسيرات

إيراني يحمل فأسا.. الشرطة السويسرية تنهي حياة محتجز الرهائن داخل قطار

قوات الاحتلال تقتحم الأقصي قبل صلاة الجمعة

هدوا الجامع والكُتاب.. غضب في الهند ومصرع 4 بعد هدم مسجد

تعرف على موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف

10 جنيهات انخفاضا.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الدواجن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مناقيش اللحم.. أحلى من المحلات

بملابس ملفتة| نورهان منصور تخطف الأنظار..شاهد

نشرة المرأة والصحة| بعد المفاجأة.. إطلالات لأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز وآخر دلع من عبير صبري وشقيقتها طبيبة تكشف معلومات عن سمكة البلاط المنتشرة بالأسواق

طويلة ومكشوفة.. إطلالات مريم أوزرلي تشعل السوشيال ميديا

فيديو

أوكسجين وإشارات تتبع| ابتكار سرير مُقاوم للزلازل يتضمن مقومات الحياة.. شاهد

هيدي كرم تثير الجدل بأحدث صور لها |فيديو جراف

سر انتشار أسراب الجراد في مصر

الأرصاد تحذر من الشبورة وظواهر جوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

اﻟﻤﺰﻳﺪ