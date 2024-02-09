عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بينهم شيكابالا.. من هم سداسي الزمالك المهدد بالرحيل نهاية الموسم؟

الزمالك
الزمالك

لايزال ملف الراحلين عن الزمالك مفتوحا، خاصة في ظل تعاقد مجلس إدارة الفريق برئاسة الكابتن حسين لبيب مع العديد من الصفقات خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ورغم رحيل عدد من اللاعبين بشكل نهائي خلال الفترة الماضية، إلا أنه لايزال هناك العديد من اللاعبين المهددين بالرحيل بنهاية الموسم الجاري ومنهم سداسي الزمالك.

نجم الزمالك السابق يفتح النار على مدحت شلبي

جوميز يشيد بـ سامسون.. ناقد رياضي يكشف موقف زيزو من الرحيل عن الزمالك

البرتغالي جوزيه جوميز يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات غدا الجمعة

هيفهموه ازاي.. لماذا لم يتعاقد الزمالك مع مترجم لمدربه البرتغالي الجديد؟

10 صفقات تزين الزمالك.. ماذا قال مدحت العدل عن المجلس الجديد؟

رغم الصفقات الجديدة| أول صدمة لمدرب الزمالك جوزيه جوميز

صفقات الزمالك الجديدة

في سياق متصل، نجح نادي الزمالك في حسم 10 صفقات بصورة رسمية عقب حل أزمة القيد، والتي جاءت كالآتي:

1- عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز

2- ناصر ماهر صانع ألعاب فيوتشر

3- أحمد حمدي صانع ألعاب مونتريال الكندي

4- الفلسطيني ياسر حمد مدافع نورث ايست الهندي

5- مهاب ياسر جناح أيمن فريق الداخلية

6- محمد عاطف جناح ومهاجم فريق طنطا

7- الأوغندي ترافيس موتيابا جناح فريق كامبالا سيتي

8- محمد شحاتة لاعب وسط مدافع فريق طلائع الجيش

9- سيف فاروق جعفر لاعب وسط بيراميدز

10- زياد كمال لاعب وسط إنبي

من الراحلين عن الزمالك؟

على الجانب الآخر، قرر مسؤولو نادي الزمالك بالاتفاق مع الجهاز الفني، رحيل عدد من اللاعبين على رأسهم محمد عبدالغني، الذي انتقل لصفوف البنك الأهلي وعمرو السيسي، الذي انتقل إلى صفوف فيوتشر، بصفة نهائية بالإضافة إلى عبدالله محمد وعلي ياسر، لمدة موسمين ونصف على سبيل الإعارة، ضمن صفقة ناصر ماهر.

وتم الاستغناء عن خدمات الظهير الأيسر عبدالله جمعة وحاتم سكر والسيد الغديري، كما انتقل محمد طارق، إلى صفوف المصري البورسعيدي لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة، ورحل مصطفى شكري ومحمد حسام «بيسو»، لصفوف السكة الحديد، على سبيل الإعارة، وانتقل كريم عبدالحق، لصفوف الترسانة، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

سداسي الزمالك مهدد بالرحيل

بدوره كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن قرار جديد من البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، مشيرًا إلي أن البرتغالي طلب من مجلس الإدارة تأجيل ملف التجديد للاعبين.

وكانت تقارير صحفية كشفت في وقت سابق عن اقتراب مجلس إدارة نادي الزمالك من التجديد للاعبين الذين تنهى عقودهم بنهاية الموسم الحالي.

وقال "عبد الجواد" خلال تقديمه حلقة جديدة من برنامج "القاهرة – أبيدجان" على قناة "أون تايم سبورتس 2": جوزيه جوميز أعطي تعليمات لـ مجلس ادارة الزماتلك بإيقاف مفاوضات التجديد مع سداسي الفريق الذي ينتهى عقودهم بنهاية الموسم الحالي من أجل تقيييم اللاعبين نهاية الموسم”.

السداسي هم محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود علاء ويوسف أوباما و روقا وشيكابالا، حيث أكد جوميز للاعبين أن الجميع تحت الاختبار خلال الفترة القادمة من أجل تقييم الموقف الخاص بهم وطالب الجميع بضرورة بذل المجهود خلال الفترة القادمة.

فيما أفادت تقارير صحفية، أن النادي يتفاوض محمد عواد ومحمد صبحي ثنائي حراسة مرمى ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبدالشافي، الذي يرغب مسؤولو النادي في استمراره مع الفريق.

وتنتهي عقود محمد عواد ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد صبحي ومحمد عبد الشافي بنهاية الموسم الجاري، ويحق للرباعي التوقيع لأي ناد والانتقال بنهاية الموسم الجاري.

الزمالك اخبار الزمالك صفقات الزمالك شيكابالا مدرب الزمالك الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

28 جنيهًا|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

1000 جنيه| الذهب يخالف التوقعات ويقفز مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

التموين تزف بشرى للمواطنين قبل رمضان.. فيديو

الفائدة وصلت 25%.. تحرك عاجل من 3 بنوك بعد قرار البنك المركزي

ميصحش اللي عمله.. ماذا فعل هيرفي رينارد ردا على تدريب منتخب مصر؟

أبرزهم كهربا وحجازي ولاشين| فيتوريا يوصي باستبعاد 6 لاعبين من المنتخب

88 جنيها للكيلو|انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق وسط توقعات باستمرار الهبوط لهذه الأسباب

زيادة المعاشات 2024.. تفاصيل جديدة حول التطبيق بداية من مارس لهذه الفئات

موضوعات متعلقة

40 مليون للاستغناء عنه.. المصري يحاول قطع الطريق على الأهلي بضم مروان حمدي

هل الدعاء باسم الأم مستجاب والنداء يوم القيامة بأسماء الأمهات؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

شوبير يكشف تطورات صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد للأهلي| تفاصيل

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

محمد علي رزق يعلن وفاة جدة زوجته |شاهد

مفاجأة مدوية.. فرج عامر يعلن عن صفقتين جديدتين للأهلي

هل يوافق الزمالك على رحيل أحمد فتوح للأهلي؟.. رد مهم من «متحدث النادي»

ترشيحاتنا

الدول العربية تدعو لحظر فرق الاحتلال الإسرائيلي من "الفيفا"

بينهم شيكابالا.. من هم سداسي الزمالك المهدد بالرحيل نهاية الموسم؟

تامر حسني يتصدر التريند المصري بعد طرح موضوع رجوعنا

أحدث أسعار تويوتا كورولا 2024 في مصر .. وصلت كام بعد الزيادة

زيادة المعاشات 2024.. تفاصيل جديدة حول التطبيق بداية من مارس لهذه الفئات

المدارس تستعد لبدء التيرم الثاني خلال ساعات.. والحصة الأولى عن تضحيات الشرطة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل التبول اللاإرادي عند الأطفال نفسي أم عضوي..معلومات لا تعرفها عن المرض

بعد ظهور ابنتها أول مرة| 10 صور تثير الجدل لـ شام الذهبي

بإطلالة كلاسيك.. شاهيناز تستعرض أناقتها

اعرف سعر فستان رجوة زوجة ولي العهد الأردني| شاهد

فيديو

إصابة الملك تشارلز بالسرطان.. هل تتحقق نبوءة نوستراداموس وليلى عبداللطيف؟

الكرملين يفاجئ المذيع الأمريكي بعد طلبه مقابلة بوتين: لست الوحيد

أوكسجين وإشارات تتبع| ابتكار سرير مُقاوم للزلازل يتضمن مقومات الحياة.. شاهد

هيدي كرم تثير الجدل بأحدث صور لها |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

اﻟﻤﺰﻳﺪ