بينهم شيكابالا.. من هم سداسي الزمالك المهدد بالرحيل نهاية الموسم؟

لايزال ملف الراحلين عن الزمالك مفتوحا، خاصة في ظل تعاقد مجلس إدارة الفريق برئاسة الكابتن حسين لبيب مع العديد من الصفقات خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ورغم رحيل عدد من اللاعبين بشكل نهائي خلال الفترة الماضية، إلا أنه لايزال هناك العديد من اللاعبين المهددين بالرحيل بنهاية الموسم الجاري ومنهم سداسي الزمالك.

صفقات الزمالك الجديدة

في سياق متصل، نجح نادي الزمالك في حسم 10 صفقات بصورة رسمية عقب حل أزمة القيد، والتي جاءت كالآتي:

1- عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز

2- ناصر ماهر صانع ألعاب فيوتشر

3- أحمد حمدي صانع ألعاب مونتريال الكندي

4- الفلسطيني ياسر حمد مدافع نورث ايست الهندي

5- مهاب ياسر جناح أيمن فريق الداخلية

6- محمد عاطف جناح ومهاجم فريق طنطا

7- الأوغندي ترافيس موتيابا جناح فريق كامبالا سيتي

8- محمد شحاتة لاعب وسط مدافع فريق طلائع الجيش

9- سيف فاروق جعفر لاعب وسط بيراميدز

10- زياد كمال لاعب وسط إنبي

من الراحلين عن الزمالك؟

على الجانب الآخر، قرر مسؤولو نادي الزمالك بالاتفاق مع الجهاز الفني، رحيل عدد من اللاعبين على رأسهم محمد عبدالغني، الذي انتقل لصفوف البنك الأهلي وعمرو السيسي، الذي انتقل إلى صفوف فيوتشر، بصفة نهائية بالإضافة إلى عبدالله محمد وعلي ياسر، لمدة موسمين ونصف على سبيل الإعارة، ضمن صفقة ناصر ماهر.

وتم الاستغناء عن خدمات الظهير الأيسر عبدالله جمعة وحاتم سكر والسيد الغديري، كما انتقل محمد طارق، إلى صفوف المصري البورسعيدي لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة، ورحل مصطفى شكري ومحمد حسام «بيسو»، لصفوف السكة الحديد، على سبيل الإعارة، وانتقل كريم عبدالحق، لصفوف الترسانة، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

سداسي الزمالك مهدد بالرحيل

بدوره كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن قرار جديد من البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، مشيرًا إلي أن البرتغالي طلب من مجلس الإدارة تأجيل ملف التجديد للاعبين.

وكانت تقارير صحفية كشفت في وقت سابق عن اقتراب مجلس إدارة نادي الزمالك من التجديد للاعبين الذين تنهى عقودهم بنهاية الموسم الحالي.

وقال "عبد الجواد" خلال تقديمه حلقة جديدة من برنامج "القاهرة – أبيدجان" على قناة "أون تايم سبورتس 2": جوزيه جوميز أعطي تعليمات لـ مجلس ادارة الزماتلك بإيقاف مفاوضات التجديد مع سداسي الفريق الذي ينتهى عقودهم بنهاية الموسم الحالي من أجل تقيييم اللاعبين نهاية الموسم”.

السداسي هم محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود علاء ويوسف أوباما و روقا وشيكابالا، حيث أكد جوميز للاعبين أن الجميع تحت الاختبار خلال الفترة القادمة من أجل تقييم الموقف الخاص بهم وطالب الجميع بضرورة بذل المجهود خلال الفترة القادمة.

فيما أفادت تقارير صحفية، أن النادي يتفاوض محمد عواد ومحمد صبحي ثنائي حراسة مرمى ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبدالشافي، الذي يرغب مسؤولو النادي في استمراره مع الفريق.

وتنتهي عقود محمد عواد ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد صبحي ومحمد عبد الشافي بنهاية الموسم الجاري، ويحق للرباعي التوقيع لأي ناد والانتقال بنهاية الموسم الجاري.