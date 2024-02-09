20 كلمة مرور تُختَرَق في أقل من ثانية.. شوف باسووردك بينها

كشفت دراسة جديدة عن كلمات المرور الأكثر تسريبا عبر الإنترنت، بعد أن قام الخبراء بتحليل مجموعات ضخمة من البيانات، التي تم الإعلان عنها في عمليات الاختراق الأخيرة.

وبحسب ما ذكره موقع صحيفة "express" البريطانية، تظهر الدراسة التي أجرتها شركة قاعدة البيانات Red9، أن الملايين من الأشخاص يستخدمون كلمات مرور بسيطة وسهلة التخمين بشكل لا يصدق، مما يعرضهم لخطر المتسللين الذين يمكنهم الوصول بسهولة إلى حساباتهم الشخصية عبر الإنترنت.

وقالت Red9، إن فريق الأبحاث لديها بحث في عدد المرات التي ظهرت فيها كلمات المرور في خروقات البيانات المتاحة للجمهور من عدة مصادر.

وأظهرت النتائج أن كلمة المرور الأكثر استخداما هي "123456"، والتي ظهرت بعدد مذهل بلغ 42،542،807 مرة في خروقات البيانات.

وفي حال كنت تستخدم الأرقام "123456" كـ كلمة مرور لأي من حساباتك أو أجهزتك عبر الإنترنت، فيجب عليك تغييرها على الفور.

وأظهر البحث أن كلمة المرور الثانية الأكثر شيوعا للاختراق هي "123456789"، حيث تم العثور عليها 18،313،580 مرة، تليها كلمة المرور Qwerty التي تم اختراقها 10،713،794 مرة.

وشوهدت أيضا كلمات مرور مثل "Password"، إلى جانب "1234678" و"111111" و"qwerty123" و"1q2w3e"، أنه تم اختراقها ملايين المرات.

وقال مارك فارناس، مؤسس Red9: "إن النتائج تسلط الضوء على أهمية زيادة الوعي فيما يتعلق بأمان كلمات المرور، حيث لا تزال بعض كلمات المرور شائعة الاستخدام تشكل نقاط ضعف كبيرة".

وفي ضوء هذه النتائج، يتم تشجيع المستخدمين بشدة على تبني ممارسات أكثر قوة لكلمات المرور لتعزيز أمنهم الرقمي.

وقال البحث إن العديد من كلمات المرور المخترقة الأكثر استخداما يمكن اختراقها على الفور، من قبل المتسللين الذين يستخدمون ما يعرف باسم حاسبات القوة الغاشمة هو برامج كمبيوتر بسيطة، لمعرفة كلمة المرور الخاصة بالمستخدمين بسرعة، والوصول إلى حساباتهم الشخصية.

وتتكون كلمات المرور الرقمية فقط من 6 من أهم 10 كلمات مرور مسربة، وأي كلمة مرور تحتوي على نوع واحد فقط من الأحرف أو الأرقام هي الأكثر سهولة للاختراق، على سبيل المثال كلمة المرور التي تحتوي على أرقام فقط، أو أحرف صغيرة فقط.

وقال فارناس: "إن استخدام مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والأحرف الخاصة، وتجنب المعلومات التي يمكن تخمينها بسهولة مثل الأسماء وأعياد الميلاد، يمكن أن يعزز بشكل كبير أمان كلمات المرور ضد ضد الوصول غير المصرح به، كما إن تحديث كلمات المرور بانتظام والامتناع عن استخدام كلمات متطابقة عبر حسابات متعددة، يعزز دفاعك ضد التهديدات الأمنية المحتملة"،وفيما يلي أكثر 20 كلمة مرور تعرضا للاختراق وفقا للدراسة:

أكثر 20 كلمة مرور تعرضا للاختراق

123456

123456789

com.qwerty

password

12345678

111111

qwerty123

1q2w3e

1234567

1234567890

abc123

123123

12345

Password1

1234

iloveyou

1q2w3e4r5t

com.qwertyuiop

admin

123