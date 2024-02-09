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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انتعاش السياحة في مصر بفصلي الربيع والصيف 2024 لهذه الأسباب

السياحة
السياحة

توقع محمد كارم، الخبير السياحي، زيادة الإقبال على المقاصد السياحية في مصر بالموسم السياحي خلال فصلي الربيع والصيف، لافتاً إلى خطة لزيادة الفنادق بمصر لاستيعاب السائحين من مختلف دول العالم.

وأضاف «كارم»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميتين سمر الزهيري وإنجي عهدي، ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ المقاصد السياحية في مصر تلقى إقبالاً كبيراً من السياح القادمين من مختلف بقاع العالم «عايزين يزوروها».

وتابع الخبير السياحي: «هناك مؤشرات تؤكد ارتفاع الموسم السياحي المقبل وأنه سيكون موسماً جيداً، مثل زيادة حجوزات الطيران والفنادق والمزارات، وتتم قبل قدوم الوفود السياحية بفترة، ونروج للسياحة عبر المشاركة في معارض دولية مثل معرض ميلانو و10 دول أخرى».

واستطرد: «نسب مرتفعة متوقعة للوفود السياحية خلال الفترة المقبلة، بفضل جهود القائمين على هذا الملف الحيوي، وفي مقدمتهم القيادات السياسية والوزارة، لوضع المقاصد السياحية لبلادنا على الأجندة العالمية للسياحة ما يساهم في جلب مزيد من الوفود».

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