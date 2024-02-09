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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صالة استاد القاهرة تستعد لاستضافة كأس العالم للجمباز الفني

صدى البلد

تشهد الصالة المغطاة رقم 1 باستاد القاهرة الدولي التجهيزات الأخيرة لاستضافة كأس العالم للجمباز الفنى رجال وسيدات القاهرة 2024  ، المقرر إقامتها خلال الفترة من 15  وحتى 18 فبراير الجارى إحدى سلسلة بطولات العالم المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.


ويواصل اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور ايهاب آمين واللجنة العليا المشرفة علي البطولة متابعة جميع التجهيزات الخاصة بالصالة رقم 1 باستاد القاهرة الدولي قبل انطلاق البطولة لتظهر في أبهى صورها المعتادة، لاستضافة الحدث العالمي وضيوف مصر فى حفل أفتتاح كأس العالم للجمباز الفني

ومن المنتظر ان يشهد الياباني موري واتانابي رئيس الأتحاد الدولي للجمباز جميع منافسات البطولة التي تستمر علي مدار اربع ايام  يرافقه وفد إعلامي  من وكالات الانباء الدولية. 

وتشهد نسخة هذا العام من البطولة مشاركة 70 دولة بإجمالي 293 لاعب ولاعبة كأكبر عدد من الدول في بطولات كأس العالم يمثلهم جميع أبطال العالم العالميين والأولمبيين.

وكان الاتحاد الدولي للجمباز قد منح مصر في وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية 2022 و2023 و2024 مع قطر وألمانيا وأذربيجان.

من جانبه أشار الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي إلى تواجد رئيس الاتحاد الدولي  يرافقه وفد إعلامي دولي فى مصر وتواجدهم طوال منافسات البطولة يدل علي الاهتمام  الكبير من قبل الاتحاد الدولي او وسائل الإعلام العالمية التي تحظي به البطولة. 


وأعرب امين عن فخره بما وصل إليه اتحاد اللعبة خلال الفترة الماضية والتي كان ثمارها تتويج العديد من اللاعبين المصريين واعتلائهم منصات التتويج.
وأضاف رئيس اتحاد الجمباز أن مصر في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتمتع ببنية ومنشآت رياضية على أعلى مستوى تنافس بها العالم في استضافة البطولات الدولية والعالمية والعربية والقارية.

وتابع أمين أن اتحاد الجمباز يحظى بمساندة كبيرة من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة  برئاسة الدكتور اشرف صبحي بعد تنظيم بطولات كأس العالم والنتائج الطيبة التي تحققها المنتخبات الوطنية على جميع فروع الجمباز.

وأثنى الدكتور إيهاب أمين على التنسيق والتعاون الدائم مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في توفير كل الدعم للاتحاد المصري للجمباز والمساندة الكبيرة فى تنظيم بطولة كأس العالم للجمباز المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وكان اتحاد الجمباز قدا أعلن قائمة المنتخب في كأس العالم القاهرة 2024
وتضم قائمة فراعنة الجمباز:
فني آنسات:
نانسي طمان - جنى عبد السلام - جنى محمود - جودي عبد الله - ندى عبد الرحمن.

فني رجال:

علي زهران - عمر عصام - عمر العربي - عبد الرحمن عبد الحليم - محمد منتصر عفيفي - أحمد المراغي

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