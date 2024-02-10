بقرار من كاف.. عمر كمال محروم من المشاركة إفريقيا

يغيب عمر كمال عبد الواحد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والوافد الجديد للمارد الأحمر من صفوف مودرن فيوتشر، عن أول مباراة للشياطين الحمر بعد كأس أمم إفريقيا 2023، والتي ستكون أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة المقبل، في منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

عمر كمال

عمر كمال عبد الواحد خارج حسابات الأهلي أمام شباب بلوزداد

يفتقد النادي الأهلي عمر كمال عبد الواحد في مباراة شباب بلوزداد، والتي ستقام في الجزائر يوم 16 فبراير الجاري، إذ تمنع لائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف مشاركة أي لاعب مع فريقين بموسم واحد ببطولات إفريقيا.

منع عمر كمال عبد الواحد من الظهور الإفريقي بقرار من كاف

تنطبق لائحة “كاف” على عمر كمال عبد الواحد، الذي انتقل للنادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الماضي، إذ شارك اللاعب مع مودرن فيوتشر ببطولة الكونفدرالية هذا الموسم، وهو ما يمنعه من الظهور رفقة النادي في مباراة المارد الأحمر الأولى بعد نهاية أمم أفريقيا، كما أنه سيكون بعيدا عن المشاركات القارية مع الأحمر، فيما ينتظر اللاعب مشاركته مع القلعة الحمراء محليا.

عمر كمال

موعد سفر الأهلي إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد

ومن المقرر أن يسافر النادي الأهلي إلى الجزائر يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد بالجولة الرابعة، والتي يسعى الأحمر لتحقيق الفوز بها للاستمرار في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، والتي يتصدرها بـ5 نقاط، فيما يتواجد بلوزداد بالمركز الرابع بـ4 نقاط.