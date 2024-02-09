أخبار الفن| افتتاح مهرجان الأقصر.. محمد رمضان يكشف حقيقة تجاهله لـ فلسطين

افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: محمد رمضان يكشف حقيقة تجاهله لـ فلسطين، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

وقع الاختيار علي النجمة بشرى لتكون سفيرة الموضة في "فاشون فاكتور" في دبي والذي يجمع مصممين ازياء من جميع أنحاء العالم بالإضافة إلي مسابقة لتشجيع المصممين الشباب.

وكانت بشرى شاركت العام الماضي في "fashion factor" كعضوة لجنة تحكيم بالإضافة إلي تقديمها عدد من الأغاني والاستعراضات وسط اشادات عديدة من كل الحضور.

نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، رد من خلاله على الأنباء التي ترددت حول تجاهله لـ فلسطين في كليبه الجديد “عربي”.

قال محمد رمضان، في مقطع الفيديو، إنه ذكر اسم فلسطين في الكليب، وقال: «أنا قولت مصر نور عيني.. عراقي فلسطيني.. بلادنا كتير.. سامحوني.. عشان أنا مش هقدر أذكر كل البلاد العربية زي جزر القمر وموريتانيا والصومال».

تحت شعار «إفريقيا بكل الألوان»، شهد معبد الأقصر، الليلة، انطلاق فعاليات الدورة الـ 13 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، برئاسة السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني، وبدأت مراسم الافتتاح بجولة نهارية من خلال "الذهبيات النيلية" التي تحمل كل نجوم وضيوف المهرجان عبر النيل إلى معبد الأقصر ثم بدأ حفل الافتتاح مع غياب الشمس من داخل المعبد.

أعربت الفنانة نسرين طافش، عن سعادتها بالمشاركة في أحدث أفلامها “السيستم”، الذي طرح منذ أيام فى دور العرض السينمائية.

انطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات الدورة الـ 13 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، بمعبد الأقصر، حيث أقيم حفل الافتتاح بحضور السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني، مدير المهرجان، والدكتور محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، والنجم محمود حميدة، رئيس شرف المهرجان، وسفيري المملكة المغربية ودولة مالي وعدد من النجوم والمخرجين والمنتجين من مصر والدول العربية والافريقية.

روج الفنان ماجد المصري لأحدث مسلسلاته “زوجة واحدة لا تكفي” من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، والذى سيشارك به فى الماراثون الرمضاني لعام 2024.

أحيا الفنان ماجد المهندس، حفل غنائي ساهر له مساء اليوم الجمعة 9 فبراير، على مسرح الأرينا كويت، ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت.

قدم ماجد المهندس، باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، من بينها: (يهزك الشوق، ناقصك شي، جننت قلبي) وغيرها من الأغاني التي أشعلت حماس الجمهور.

طرحت منصة شاهد، البوسترات الأولى لـ مسلسل العتاولة للفنان أحمد السقا وطارق لطفي، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.