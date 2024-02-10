الاحتلال الإسرائيلي يعتقل العشرات مستشفى الأمل في خان يونس بينهم 4 أطباء

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الجمعة، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 17 شخصًا من مستشفى الأمل التابع للجمعية في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، بينهم أربعة أطباء.

وأوضحت الجمعية في بيان، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت أربعة آخرين من أفراد طواقمها، إضافة إلى أربعة جرحى وخمسة من مرافقي المرضى.

وقال البيان إن القوات الإسرائيلية "اقتحمت المستشفى لحوالي عشر ساعات، ثم انسحبت وعادت مرة أخرى، قامت خلالها بتفتيش المستشفى وتحطيم بعض الأجهزة والمعدات والأثاث، واحتجاز الطواقم والتحقيق معهم وضربهم وإهانتهم، ومنع الطواقم ومرافقي المرضى من الشرب واستخدام الحمام".

كان الهلال الأحمر قد أعلن في وقت سابق أنه فقد الاتصال تماماً بطواقمه في المستشفى بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي له.

وذكرت الجمعية الاثنين، إنه تم إجلاء نحو 8000 نازح من مستشفى الأمل ومقر الجمعية في خان يونس. وأشارت إلى أن 40 نازحاً و80 مريضاً وجريحاً و100 من الطواقم الإدارية والطبية ما زالوا في المستشفى ومقر الجمعية في خان يونس.