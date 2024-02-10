قبل عرضها.. تعرف على أحداث الحلقة الـ 11 من حدوتة منسية

اذيعت الحلقة ال 11 من مسلسل حدوتة منسية عبر منصة watch it ، وذلك قبل عرضها علي شاشات التليفزيون ب 24 ساعة .

وشهدت الحلقة العديد من الاحداث ومنها قيام الشخصية التي تلعبها ريم سامي داخل الاحداث بطلب سلفه من زوجة ابيها " سوسن بدر " حتي تتمكن من شراء اجهزة جديدة لمركز التجميل الخاص بها بعد تعرضها للسرقة الا انها رفضت .

فيما قام طارق صبري بدفع الشرط الجزائي للاشخاص الذين كانوا قد تعاقدوا معه لتصوير اعلام بعد ان تم سرقة الهارد الذي تم تسجيل الاعلان عليه ، كما فؤجي بان الاعلان قد تم تسريبه علي الانترنت .

أبطال مسلسل حدوتة منسية



وتلعب سوسن بدر دور سعاد، بينما يجسد أحمد فهيم دور خيرت طاحون، ومحمد علي رزق دور دكتور عمر، وعبير صبري دور دهب زوجة الابن الأكبر، وهشام إسماعيل دور هاشم الابن الأكبر، ومحمود حجازي دور نوح، وطارق صبري، ونانسي صلاح، ومحمود حافظ، وحسن عبد الله، وأمير صلاح الدين، وريم سامي، وأحمد صيام، ودعاء حكم، ومحمد عزمى.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد محيي الدين.



وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي عن قصة أرملة تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الاجتماعية مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها والخيانة وتأجير الأرحام.