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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق السيد: اتحاد الكرة رشحني لجهاز حسام حسن.. ولكن!

حسام حسن
حسام حسن

أكد طارق السيد، نجم الزمالك السابق، أن حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، لديه فرصة كبيرة للتأهل إلى كأس العالم 2026 وتحقيق إنجاز كبير.

وقال السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر المذاع على قناة الزمالك: "حسام حسن جدير بتولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر، وأتمنى التوفيق له مع الفراعنة مثلما حدث مع محمود الجوهري وحسن شحاتة".

وأضاف: "اتحاد الكرة رشحني للتواجد في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، ولكن لم تتم بشكل رسمي وأعتقد أن الفرصة أصبحت بعيدة ومن الممكن أن أتولى تدريب أحد منتخبات الشباب خلال الفترة المقبلة".

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