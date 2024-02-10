طارق السيد: اتحاد الكرة رشحني لجهاز حسام حسن.. ولكن!

أكد طارق السيد، نجم الزمالك السابق، أن حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، لديه فرصة كبيرة للتأهل إلى كأس العالم 2026 وتحقيق إنجاز كبير.

وقال السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر المذاع على قناة الزمالك: "حسام حسن جدير بتولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر، وأتمنى التوفيق له مع الفراعنة مثلما حدث مع محمود الجوهري وحسن شحاتة".

وأضاف: "اتحاد الكرة رشحني للتواجد في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، ولكن لم تتم بشكل رسمي وأعتقد أن الفرصة أصبحت بعيدة ومن الممكن أن أتولى تدريب أحد منتخبات الشباب خلال الفترة المقبلة".