مثمنا نضال الشعب الفلسطيني.. الحزب الناصري يؤكد دعم الدولة للحفاظ على حدودها

أعلن الحزب العربي الديموقراطي الناصري برئاسة الدكتور محمد أبو العلا

دعمه الكامل لما تتخذه الحكومة المصرية، من اجراءات سيادية من اجل الحفاظ علي حرمة الحدود المصرية وقدسيتها.



وأشاد الحزب في بيان لها، بكل ما تتخذه القوات المسلحة المصرية من تدابير احترازية للحفاظ علي أمن وسلامة الحدود المصرية



وفي السياق ذاته يؤكد الحزب دعمه الكامل لنضال الشعب العربي الفلسطيني داخل وخارج الارض المحتلة من اجل الحرية والاستقلال واقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.

ويشيد الحزب بالمقاومة البطولية للشعب الفلسطيني وصموده الاسطوري وتمسكه بارضه ووطنه ونرفض شكلا ومضمونا تهجير الاخوة الفلسطينين من ديارهم تحت اي دعاوي وبأي شكل مهما كانت الاغراءات سواء الي سيناء او الي اوربا وانه لا ولن يوجد عربي قومي مخلص واحد يقبل بتصفية القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية الاولي.

