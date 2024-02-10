عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مثمنا نضال الشعب الفلسطيني.. الحزب الناصري يؤكد دعم الدولة للحفاظ على حدودها

صدى البلد

أعلن الحزب العربي الديموقراطي الناصري برئاسة الدكتور محمد أبو العلا 
دعمه الكامل لما تتخذه الحكومة المصرية، من اجراءات سيادية من اجل الحفاظ علي حرمة الحدود المصرية وقدسيتها.


وأشاد الحزب في بيان لها، بكل ما تتخذه القوات المسلحة المصرية من تدابير  احترازية للحفاظ علي أمن وسلامة الحدود المصرية 
 

وفي السياق ذاته يؤكد الحزب دعمه الكامل لنضال الشعب العربي الفلسطيني داخل وخارج الارض المحتلة من اجل الحرية والاستقلال واقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.

 

ويشيد الحزب بالمقاومة البطولية للشعب الفلسطيني وصموده الاسطوري وتمسكه بارضه ووطنه ونرفض شكلا ومضمونا تهجير الاخوة  الفلسطينين من ديارهم تحت اي دعاوي وبأي شكل مهما كانت الاغراءات  سواء الي سيناء او الي اوربا  وانه لا  ولن يوجد عربي قومي مخلص واحد يقبل بتصفية القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية الاولي.
 

الحزب العربي الديموقراطي محمد أبو العلا الحدود المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باستثناء المدارس| تغيير جديد في خطة تخفيف أحمال الكهرباء.. تطبق يوم الأحد

مفاجأة سارة في 15 فبراير .. بسبب شهر رمضان 2024

شتاء متقلب.. الأرصاد تُعلن عن تغيرات في حالة الطقس

قرار مفاجئ من المدير الفني للزمالك قبل 10 أيام على مواجهة الإسماعيلي

قرار عاجل ضد سارقة الذهب في مصر الجديدة

آلانيا سبور التركي يعلن استعارة هداف منتخب مصر

صرف معاش مارس 2024 بالزيادة الجديدة .. التأمينات «خلية نحل» استعدادا للتنفيذ

وفاة والد أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي

ترشيحاتنا

اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين 2024 تتلقى الطعون والتنازلات الأحد

الطيران الإسرائيلي يقصف جنوب لبنان بصواريخ جو-أرض

موجودة على الطرق السريعة.. تعرف على أرقام سيارات الإغاثة المرورية

بكاميرا سيلفي 50 ميجابكسل ومعالج كوالكوم.. تعرف على قدرات أحدث هواتف فيفو

طارق السيد: الصفقات الجديدة ستكون إضافة قوية للزمالك

ما معنى رفع الأعمال في شهر شعبان؟ دار الإفتاء ترد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فاز بالملايين.. ورقة منسية في السيارة تتسبب في ثراء صاحبها

مقطع فيديو يثير الجدل لراكب يفتح باب طائرة أثناء إقلاعها في كندا

ضجيج غريب وأصوات غامضة.. الأسماك تحاصر بيوت الأمريكيين بالرعب

تجديد على قد الإيد.. طريقة عمل الشاورما بالكبدة

فيديو

تفاصيل جديدة حول زيادة المعاشات وموعد تطبيقه لمستفيدي تكافل وكرامة

نسرين طافش عن فيلم «السيستم»: أُجسد دور بنت معقدة ومهووسة بالأبراج| خاص

«بلادنا كتير.. سامحوني».. محمد رمضان يكشف حقيقة تجاهله لـ فلسطين

هل عاد لياسمين عبد العزيز؟.. أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ