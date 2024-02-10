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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد يكشف عن قرار صارم من جوميز لـ إدارة الزمالك

جوزيه جوميز
جوزيه جوميز

كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، عن أول قرارات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك.

 وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، أبلغ مجلس إدارة النادي بإيقاف مفاوضات التجديد مع سداسي الفريق الذي ينتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي من أجل تقييم اللاعبين حتى نهاية الموسم".
 
وأوضح: "البرتغالي أعطى تعليمات للإدارة بوقف المفاوضات التي كانت قد بدأت بالفعل مع محمد عواد ومحمد صبحي ثنائي حراسة مرمى ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي، الذي يرغب مسؤولو النادي في استمرارهم مع الفريق".

وأضاف: "جوميز أكد للاعبين أن الجميع تحت الاختبار خلال الفترة القادمة من أجل تقييم الموقف الخاص بهم وطالب الجميع بضرورة بذل المجهود خلال الفترة القادمة".

وتابع إبراهيم سعيد: "لا أعتقد أن شيكابالا من ضمن اختبارات جوميز خلال الفترة القادمة، لأن تواجده في الفريق مهم بشكل كبير وبجميع الحالات وهذا ما يعلمه مجلس الإدارة جيدًا"

ومن المقرر أن تنتهي عقود كل من محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود علاء ويوسف أوباما وأشرف روقا ومحمود عبد الرازق شيكابالا بنهاية الموسم الجاري.

إبراهيم سعيد جوزية جوميز نادي الزمالك شيكابالا الزمالك

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