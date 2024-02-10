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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تحذير| لا تتناول الفواكه المجففة في هذا التوقيت

الفواكه المجففه
الفواكه المجففه

إن القرارات التي نتخذها أول شيء في الصباح عندما نحاول أن نعيش نمط حياة صحي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على ما نشعر به طوال اليوم، ليست كل الفواكه المجففة مناسبة للأكل في الصباح، على الرغم من أنها تحظى بالثناء في كثير من الأحيان لمحتواها الغذائي.

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 فيما يلي 5 فواكه جافة قد لا تكون أفضل رفاق الصباح وكيف يمكن أن تؤثر على مستويات الهضم والسكر في الدم.

-الزبيب

الزبيب، تلك الحلوى الصغيرة الحجم، مليئة بالمواد المغذية والسكريات الطبيعية. ومع ذلك، فإن تناولها على معدة فارغة في الصباح يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم. استمتع بها كجزء من نظام غذائي متوازن، وربما رشها على اللبن الرائب أو مع المكسرات لمقاومة حلاوتها المركزة.

- التين المجفف

يعتبر التين المجفف وجبة خفيفة غنية بالألياف، ويقدم عددًا لا يحصى من الفيتامينات والمعادن، لكن احذر، فهي تحتوي على جرعة عالية من السكريات الطبيعية، على معدة فارغة قد تسبب عدم الراحة أو الانتفاخ، للتعامل مع هذه المشكلة، قم بإقران التين المجفف بالبروتين أو الحبوب الكاملة، وهذا لا يعزز التوازن الغذائي فحسب، بل يقلل أيضًا من الانزعاج الهضمي المحتمل.

-بلح

قد لا يكون التمر، الحلو اللذيذ والمكثف بالطاقة، بمثابة العمل المنفرد المثالي في الصباح، يمكن أن تؤدي السكريات الطبيعية إلى ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم، للاستمتاع بالتمر دون أي آثار غير مرغوب فيها، فكر في دمجه مع مصدر البروتين أو الدهون الصحية، هذا المزيج لا يحد من اندفاع السكر فحسب، بل يوفر أيضًا طاقة مستدامة.

-المشمش

يحتوي المشمش المجفف على مجموعة رائعة من الفيتامينات والمعادن، ولكن محتواه العالي من السكر الطبيعي يمكن أن يعرقل عملية الهضم عند تناوله بكميات زائدة على معدة فارغة، ولجعلها وجبة خفيفة صديقة للجهاز الهضمي، قم بإقران المشمش المجفف مع مصدر البروتين أو الحبوب الكاملة. بهذه الطريقة، يمكنك الاستمتاع بفوائدها الغذائية دون المساس براحتك الهضمية.

-البرقوق

يمكن أن يكون البرقوق، المشهور بفوائده الهضمية بسبب محتواه العالي من الألياف، بمثابة سيف ذو حدين في الصباح، في حين أن الألياف مفيدة، إلا أن البرقوق يحتوي أيضًا على سكريات طبيعية، والتي عند تناولها بمفردها، قد تؤدي إلى تأثير ملين لبعض الأفراد، لتحقيق التوازن، استهلك البرقوق باعتدال أو قم بإقرانه بالأطعمة التي تتعارض مع خصائصه الملينة.

المصدر: timesofindia.i

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