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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال فبراير..تنظيم 38 فاعلية ثقافية وفنية لتنمية المواهب الإبداعية وتعزيز القيم الإيجابية بالمنوفية

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

 تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية الثقافة خلال شهر فبراير 2024 في تنظيم عدد من الأنشطة والفاعليات الثقافية والفنية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بهدف رفع الوعى لدى المواطنين وتحقيق طفرة ثقافية بالمحافظة. 


أوضح أحمد فوزي مدير عام ثقافة المنوفية عن تنظيم 38 فاعلية من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بمختلف المراكز والمدن ، بهدف ترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع لتربية النشء وتأهيلهم ثقافياً وذهنياً وتحصين وعيهم من الأفكار المتطرفة ، مشيراً إلى أنه من أبز الفعاليات منها محاضرات بعنوان ( الاحتفال بليلة النصف من شعبان  ) ببيت ثقافة سرس الليان ، ( معجزة الإسراء والمعراج) بقصر ثقافة شبين الكوم ، ( غياب السلوكيات الإيجابية في الحياة المصرية ) بقصر مدينة السادات ، ( دور الشباب في تنمية المجتمع ) ببيت ثقافة شبرا بخوم بقويسنا ، ندوة عن ( الزيادة السكانية وأثرها على التنمية المستدامة) ببيت ثقافة تلا، ( فضائل شهر شعبان ) ببيت ثقافة ميت أبو الكوم ، ( اليوم العالمي لمنع التطرف العنيف الذى يقضى إلى الإرهاب) ببيت ثقافة منوف، ( التغيرات المناخية وانتشار الأوبئة ) بسرس الليان ، ( مخاطر الهجرة الغير شرعية ) ببيت ثقافة دنشواى ، وكذا محاضرات بعنوان ( ليلة النصف من شعبان ) بمكتبة قورص بأشمون ، وندوة بعنوان ( الصراعات في منطقة الشرق الأوسط وأثرها على مصر ) بقصر ثقافة شبين الكوم ، ( الثقة بالنفس سر النجاح) بمكتبة رملة الإنجب بأشمون ، ( الإيجابيات والسلبيات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي ) ببيت ثقافة سرس الليان ، ( الثقافة دورها في تقدم الشعوب ) ببيت ثقافة شبرا بخوم بقويسنا ، وغيرها من الندوات والمحاضرات الهامة التي تهدف إلى زيادة الوعى لدى الشباب والنشء لإكسابهم الخبرات والمعلومات الهامة.

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وأكد محافظ المنوفية  أهمية قصور الثقافة ودورها الرائد والحيوي في سبل تعزيز وتكثيف الأنشطة الثقافية والإبداعية واكتشاف وتنمية الموهوبين والنابغين في شتى المجالات ، مشيراً إلى  أهمية تضافر الجهود لدعم آليات توسع نشر الثقافة والفنون الجادة بأرجاء المحافظة لزيادة الوعي المجتمعي وتدعيم قيم الولاء والانتماء للوطن.

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