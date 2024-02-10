سيدة قفزت من البلكونة.. تفاصيل حريق شقة مايو بسبب لهو الأطفال

تفاصيل مثيرة شهدها حادث حريق شقة مايو والذي أسفر عن إصابة سيدة قفزت من الطابق الثاني هاربة من الحريق، وأخرى وابنتها باختناق جراء تصاعد الأدخنة إلى شقتهم السكنية، وكشفت التحقيقات والتحريات التفاصيل الكاملة في الحادث.

القصة الكاملة لحريق شقة مايو

باشرت النيابة العامة في جنوب القاهرة التحقيقات في واقعة إندلاع حريق شقة مايو، حيث تبين إشتعال النيران في صالة شقة بالطابق الثاني في المنطقة الثامنة بمنطقة التسعين فدان بمنطقة الإسكان الإجتماعي في مايو، وإصابة سيدتين وفتاة جراء الحريق بعد تصاعد الأدخنة إلى شقتهم.

وشرحت التحقيقات ومعاينة الآدلة الجنائية في حريق شقة مايو، أن سبب اشتعال النيران لهو الأطفال في الشقة بالقداحة مما نتج عنه إندلاع حريق في صالة الشقة الكائنة بالطابق الثاني وقامت على أثرها سيدة بالغة من العمر 31 عاما بالقفز من الشرفة وأصيبت بكدمات في الوجه.

كما تبين من تحقيقات النيابة في حادث حريق شقة مايو، إصابة سيدة وابنتها أثناء تواجدهم في شقة كائنة بالطابق الثالث جراء تصاعد الأدخنة من الشقة مسرح الحادث، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والسيطرة على الحريق وإخماده قبل انتقاله إلى باقي الغرف والعقار.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بإندلاع حريق شقة مايو، وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى مسرح البلاغ وتبين إشتعال النيران في شقة سكنية بالطابق الثاني في أحد العقارات بالمنطقة الـ 8 بالتسعين فدان في مايو، وإصابة سيدة قامت بالقفز من شرفة الشقة.

وتمكنت أجهزة الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى باقي الغرف في الشقة، حيث تبين قيام سيدة بالغة من العمر 31 عاما بالقفز من شرفة الطابق الثاني هاربة من الحريق وإصابتها بكدمات في الوجه، وإصابة سيدة وابنتها في الطابق الثالث باختناق جراء تصاعد الأدخنة.

وشرحت المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة في حادث حريق شقة مايو أن سبب إشتعال النيران لهو الأطفال بالقداحة مما نتج عنه إشتعال الحريق وقفز السيدة أثناء محاولتها الهروب من الحريق من شرفة الشقة وإصابة سيدة وابنتها في الطابق الثالث جراء تصاعد الأدخنة.