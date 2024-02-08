انفراد| محاسب متهم بقضية تهريب العناصر الارهابية يكشف مفاجأة عن خبيرة التجميل

حصل موقع صدى البلد على نص اعترافات متهم بقضية تهريب العناصر الارهابية، والتي كشف فيها علاقته بالمتهمة - خبيرة التجميل - في القضية وتسهيلها هروبه، وذلك خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية التي حملت رقم 1660 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 6518 لسنة 2023 جنايات الشروق، والمتهم فيها 64 متهما، منهم 20 متهما هاربا و44 متهما محبوسا.

نص اعترافات محاسب قانوني في قضية تهريب العناصر الارهابية

وقال المتهم عماد حمدي - محاسب قانوني خلال تحقيقات قضية تهريب العناصر الارهابية للخارج، أنه انضم إلى جماعة الإخوان في غضون عام 2007 بدعوة من المتهم ماهر الطرقي وانتظامه ببعض أسرها التربوية التابعة لشعبة النزهة بمنطقة مصر الجديدة التابعة لمكتب إداري الجماعة بشرق القاهرة والتي ضمت معه المتهمين التاسع والعشرين والسادس والأربعين.

وتابع المتهم في اعترافاته خلال تحقيقات تهريب العناصر الارهابية للخارج، أنه شارك في فعاليات وأنشطة الجماعة الإرهابية واثر أحداث 30 يونيو 2013 شارك وافراد أسرته في تجمهر الجماعة في رابعة العدوية وفي نهاية 2017 تواصل معه المتهم السابع عشر عضو الجماعة وألحقه في إطار سعي الجماعة جمع شمل أعضائها بأسرة تنظيمية ضمت معهما المتهمين السابع والأربعين والثامن والأربعين.

متهم بقضية التهريب: انضميت للجماعة في 2007

وأضاف المتهم في قضية تهريب العناصر الارهابية، أنه في مارس 2015 وقف من المتهم محمد عبدالرحمن عضو الجماعة على تمكنه من السفر إلى الخارج إثر تعرفه على المتهمة - خبيرة التجميل - واستعلامه من خلالها عن موقفه القانون لما لها من علاقات في هذا الشأن ووقوفه منها على كونه غير مطلوب أمنيا، وأنه تواصل معها هاتفيا وطلب الاستعلام عن موقفه القانوني لرغبته في السفر.

وأشار المتهم في إعترافاته خلال قضية تهريب العناصر الارهابية، أنه تقابل مع خبيرة التجميل وطلبت منه 1000 جنيه مقابل الاستعلام عن موقفه الأمني وهو ما لاقى منه قبول ونفاذا للإتفاق أرسل لها صورة بطاقة الرقم القومي عبر تطبيق واتس آب وقدم لها المبلغ المطلوب ولاحقا أبلغته بسلامة موقفه القانوني وعند توجهه للسفر تيقن من ذلك إلا أنه تعذر عليه السفر لشكايته من آخر.

اعترافات المتهم: خبيرة التجميل خدت ألف جنيه

وأكد المتهم في قضية تهريب العناصر الارهابية أنه في غضون عام 2016 هاتفه المتهم الـ 20 عضو الجماعة وطلب منه الاستعلام عن موقف ابن شقيقه القانوني وإذ أرسل إليه صورة بطاقة الرقم القومي ومبلغ 1000 جنيه وتواصل مع خبيرة التجميل وأرسل لها البطاقة وقدم لها المبلغ ولاحقا أبلغته بسلامة موقفه القانوني ثم وقف على تمكنه من السفر.

وفي خلال نفس العام عرف المتهم السادس والأربعين إلى المتهمة - خبيرة التجميل - واستكمل المتهم في تحقيقات قضية تهريب العناصر الارهابية قائلا «المتهم كان عايز يعرف موقفه القانوني وقدم لها صورة بطاقته وألف جنيه، وبلغته أن موقفه سليم وسافر بعدها»، وفي نفس العام عرفتها على المتهم الرابع والأربعين واللي طلب منها الاستعلام عن موقف ابنه وتقابل ايضا معاها واداها 1000 جنيه وبعدها سافر.