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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بلوك من غير ما تفتح الرسالة.. ميزة حظر خطيرة على واتساب |جربها

حظر واتساب من شاشة
حظر واتساب من شاشة القفل

أصدرت منصة المراسلة الفورية الشهيرة واتساب WhatsApp، ميزة جديدة مفيدة للغاية من شأنها أن تعزز تحكم المستخدم في إدارة رسائل البريد العشوائي المزعج والمراسلين غير المعروفين من شاشة القفل.

وتسمح ميزة واتساب الجديدة، لأكثر من 2.5 مليار مستخدم نشط في جميع أنحاء العالم، بحظر الحسابات الغريبة مباشرة  من شاشة القفل أو من قائمة الدردشة الرئيسية الخاصة بتطبيق التراسل.

 

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ويعمل هذا التحديث على تبسيط عملية إدارة الرسائل غير المرغوب فيها أو الرسائل المزعجة، وتوفير وسيلة سريعة وفعالة للمستخدمين للحفاظ على تفضيلاتهم في الرسائل.

وهذه ليست وظيفة الحظر الأولى التي يطرحها واتساب، ففي السابق أتاحت منصة المراسلة المملوكة لشركة "ميتا"، خاصية حظر تسمح لهم بالتخلص من الحسابات المزعجة، ومنع أصحابها من إرسال رسائل أخرى، ولكن للقيام بالحظر كان يتعين على المستخدم فتح نافذة الدردشة الخاصة بالرقم الغير المعروف وتفعيل خيار الحظر من قائمة الإعدادات الخاصة به.

ويمنح التحديث الجديد ميزة الحظر على تطبيق واتساب محققا فائدة للجميع، حيث سيسمح بحظر الرسائل غير المعروفة مباشرة من شاشة القفل أو شريط الإشعارات، لذلك لا يتعين على المستخدمين فتح محادثة لحظر حساب ما، مما يجعل التطبيق أكثر فائدة وملاءمة.

حظر واتساب من شاشة القفل

حظر واتساب من شاشة القفل

وفيما يلي الخطوات البسيطة التي يجب عليك اتباعها لحظر الرسائل غير المرغوب فيها أو البريد العشوائي على واتساب من شاشة قفل هاتفك:

الخطوة الأولي: قم بتحديث تطبيق واتساب إلى أحدث إصدار.

الخطوة الثانية: تحقق من أن خيار الإشعارات تم تفعيله، والسماح لرسائل واتساب بالظهور مرة أخرى على شاشة القفل.

الخطوة الثالثة: بمجرد ظهور إشعار الرسالة على الشاشة لرقم غريب أو غير مرغوب فيه، اضغط على خيار الحظر بجوار زر الرد.

الخطوة الرابعة : يمكنك أيضا الإبلاغ عن الرسالة غير المرغوب فيها إذا أردت، بعد حظر المستخدم.

حظر المستخدمين على دردشة واتساب بالطريقة القديمة

الخطوة الأولى : افتح تطبيق واتساب على هاتفك الذكي.

الخطوة الثانية : انقر على الدردشة الفردية أو الدردشة الجماعية التي ترغب في حظرها.

الخطوة الثالثة : انقر على النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى.

الخطوة الرابعة : من القائمة المنسدلة على شاشتك، انقر على المزيد من الخيارات.

الخطوة الخامسة: انقر فوق خيار "حظر"، وسيعرض واتساب رسالة لتأكيد ما إذا كنت تريد حظره أم لا، قم بتأكيد الخيار.

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