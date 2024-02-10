ننشر أسماء المصابين فى حادث تصادم ملاكى وتوك توك بالدقهلية

حصلت " صدى البلد " على أسماء المصابين فى حادث تصادم ملاكى وتوك توك بالدقهلية وهم حسام محمد حسن 57 عاما مقيم القيطون

مصاب بكسر بالساعد الايسر ، وزينب عبد المحسن السعيد 62 عاما القيطون مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج ، جميل جودة ابو زيد 64 عاما القيطون اشتباه كسر بالعمود الفقرى و عيسى عبد الحافظ 52 عاما القيطون مصاب بكسر مضاعف بالساق اليسرى

كما اصيب أربعة أشخاص بإصابات متفرقة مابين كسور وجروح اثر وقوع تصادم ملاكى فى توك توك بميت غمر.

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ملاكى بتوك توك امام قرية هلا بميت غمر

وانتقل ضباط المباحث وسيارات إسعاف الى مكان الواقعة التى اسفرت عن اصابة ٤ اشخاص بكدمات وكسور وجروح اثر وقوع التصادم وتم نقلهم الى مستشفى ميت غمر لتلقى العلاج اللازم.

وتم تحرير محضرا بالواقعة واخطرت النيابة العامة.