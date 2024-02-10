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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدير أبو الريش الياباني تعلن قرب الانتهاء من وحدة جراحة حديثي الولادة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي "أبو الريش الياباني" على تجديد اعتماد شهادة الأيزو 2015: 9001 لوحدات الإقامة والرعايات المركزة والأبحاث والتطوير في طب الأطفال من هيئة المواصفات والقياسات الفرنسية (AFNOR)، والمعتمدة عالميًا في أكثر من 150 دولة.

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تجديد اعتماد شهادة الأيزو لمستشفى أبو الريش الياباني من هيئة المواصفات والقياسات الفرنسية


من جانبها، قالت الدكتورة رشا جمال مدير مستشفى الأطفال، إنه تم إنشاء وحدة مركزية لتحضير العلاج، وتجديد محطة الكهرباء، ومحطة الغازات، والغلايات، ومحطة الأكسجين، وخزان مكافحة الحريق، وغرف المخلفات، والمغسلة، وثلاجة الموتى، والمطبخ، مضيفًة أن عمليات الإحلال والتجديد تضمنت كذلك المنطقة الإدارية بالكامل ووحدات الأمراض الباطنية، وأمراض القلب، والجراحة العامة، والجراحة التخصصية، والرعاية القلبية المركزة، لافتًة إلي قرب الانتهاء من تجديد البهو الرئيسي للمستشفى، ووحدة جراحة حديثي الولادة.  

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة نجحت على مدار السنوات الأخيرة في إحداث نقلة نوعية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، وإحداث الإصلاح الإداري، وتحسين جودة الأداء الإداري، والتحول نحو اللامركزية في الإدارة، وخلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في تحقيق رؤية الجامعة لتطوير العمل والأداء الإداري وزيادة الإنتاجية، وحصلت معظم كلياتها ومعاهدها على الاعتماد القومي للجودة أو تجديد الاعتماد، وذلك وفقًا لأهداف الجامعة الاستراتيجية في التحول إلى جامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع.

جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت مستشفى الأطفال الجامعي شهادة الايزو

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