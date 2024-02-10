إعلام القاهرة تغلق باب الالتماسات على نتائج التيرم الأول للدراسات العليا.. غدا

بعد انتهاء كليات جامعة القاهرة من إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول لطلاب الدراسات العليا ، يتساءل عدد كبير عن موعد انطلاق الفصل الدراسى الثانى لهم و كيفية دفع المصروفات الخاصة بهم.

من جانبها، أعلنت الدكتورة ثريا البدوى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة ، أن الدراسة لطلاب الدراسات العليا بالفصل الدراسى الثانى تبدأ يوم السبت 17 فبراير وآخر موعد للتسجيل وسداد الرسوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 فبراير .

وأضافت عميد الكلية ، أنه سيتم غلق باب الالتماسات على النتائج يوم الأحد ١١ فبراير في إدارة الدراسات العليا .

جامعة القاهرة

على جانب أخر ، أضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تحرص على تنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات والندوات التثقيفية خلال الفصل الدراسي الثاني، ومشاركة الطلاب في المسابقات المتنوعة، ودعم الطلاب المبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة، مشيرًا إلى تنفيذ خطة متنوعة للأنشطة الطلابية وتحفيز الطلاب على المشاركة بها، بهدف المساهمة الإيجابية في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم.

وشدد الدكتور محمد الخشت، على ضرورة انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة في الجامعة، بما يسهم في توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب.