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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للعام الثاني على التوالي.. جامعة حلوان تستضيف فعاليات الموسم العاشر للمسابقة الوطنية للبيوتكنولوجي

صدى البلد


انطلقت فعاليات مسابقة SOLE بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وريادة الدكتور مجدى الحجرى عميد كلية العلوم وإشراف الدكتور رانيا الليثى منسق برنامج البيوتكنولوجى وبالتعاون مع شركة مبدعي مصر للتك

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بدأت فعاليات افتتاح المسابقة بالسلام الجمهوري ثم كلمة الدكتور عماد ابو الدهب الذى رحب فيها بالضيوف من مختلف الجامعات المصرية فى رحاب جامعة حلوان للعام الثانى على التوالى و أعرب عن امتنانه باستمرار المسابقة لمدة عشر سنوات متتالية.

هذا وشارك بالمسابقة هذا الموسم ١٥ جامعة حكومية وخاصة وأهلية  بها دراسة البيوتكنولوجي و بحضور أكثر من ١٠٠٠ طالب.

وتضمنت المسابقة  ستة محاور (مناظرة علمية، دراسة حالة، بريزنتيشن، مشروعات تخرج، تبسيط العلوم، و ريادة الأعمال)

وحصد طلاب برنامج البيوتكنولوجى بكلية العلوم جامعة حلوان على ٤ مراكز بالمسابقة حيث حصل على مركز اول.. دراسة حالة وتكون الفريق من :
(احمد عزت، أية الحجرى، ألاء خالد، مازن مجدى، مؤمن حسن)، كما حصد الطلاب مركز ثانى ..فريق الأسئلة كلا من (زينب مختار، نغم ايهاب، سلمى احمد،  سهير محمد، مارسلينو ألفونس)، والمركز الثالث ..بريزنتيشن (سهيلة ابراهيم) والمركز رابع .. تبسيط العلوم وتكون الفريق من (ألاء نبيل، أية ابراهيم).


#إدارة_الإعلام
#جامعة_حلوان

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