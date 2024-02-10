بسبب كرسي مستعمل.. بريطاني يكسب منزلا فاخرا بإسبانيا بالملايين بالصدفة

في واقعة صادمة، كسب رجل بريطاني بمنزل إسباني فاخر قيمته 3.7 مليون دولار، في سحب “أوميز”، بفضل إلهام سيدة باعته كرسيًا مستعملًا.





توجه جراهام دنلوب (52 عامًا) لإحضار كرسي مستعمل اشتراه من امرأة عبر الإنترنت، دون أن يعلم بأن هذه السيدة ستلهمه لشراء بطاقة يانصيب “أوميز”، حيث أخبرته بأن سحب أوميز يدعم أبحاث مرض ألزهايمر، وهذا ما دفعه للدخول في السحب.



وبالفعل، فاز دنلوب بمنزل إسباني فاخر، تبلغ قيمته قرابة 3.7 مليون دولار، بالإضافة إلى مبلغ 315 دولار نقدًا.



ويمتاز المنزل الرائع الذي يقع في مدينة مايوركا الإسبانية، باحتوائه على أربع غرف نوم، ويتباهى بالميزات الإسبانية التقليدية، مثل الجدران الحجرية وأسطح المنازل المصنوعة من الطين، إضافة إلى لمسة عصرية من الداخل، مع مساحات معيشة مشرقة وواسعة، كما أنه يحتوي على حمام سباحة كبير به مناطق للاسترخاء وكراسي للاستلقاء، ويوفر إطلالات رائعة على الريف الإسباني وجبال سيرا دي ترامونتانا.



وبالإضافة إلى ما سبق، يضم المنزل الفاخر، مطبخًا حديثًا، وحديقة شتوية مع أبواب زجاجية ممتدة من الأرض حتى السقف توفر إطلالات على الحدائق الجميلة، وغرفة معيشة فاخرة مع مدفأة مزخرفة، ومنطقة شواء مع فرن حجري خاص بها.

ويضم الطابق العلوي من العقار على جناح غرفة نوم رئيسي أنيق مكتمل بحمام داخلي وغرفة لتبديل الملابس، وغرفتي نوم إضافيتين للضيوف، في حين يضم الطابق السفلي غرفة نوم داخلية أخرى مع حوض استحمام.

وإلى الشرق من العقار يوجد تراس كبير مع عريشة ذات سقف من القش تطل على الجبال، وهي مؤثثة بأريكة فاخرة مع طاولة قهوة.