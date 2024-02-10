الغارات الإسرائيلية على رفح تخلف عشرات الشهداء.. والهجوم البري وشيك

شهدت مدينة رفح جنوب قطاع غزة سلسلة مدمرة من الغارات الجوية، أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 28 شخصًا وسط تصاعد التوترات، حيث يبحث أكثر من مليون مدني عن ملجأ في رفح، التي تعتبر آخر معقل للسلامة في المنطقة المحاصرة.

ومع استمرار الصراع بين إسرائيل وحماس، تحول قطاع غزة إلى ساحة معركة، مع ظهور رفح كنقطة محورية حاسمة. وهذه البلدة، الواقعة على الحدود مع مصر، والتي كانت في السابق موطنًا لعدد كبير من السكان، أصبحت الآن تؤوي جزءًا كبيرًا من سكان غزة.

ووفقا لما نشرته الجارديان، أدى إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطط لنشر قوات برية محتملة في رفح إلى زيادة القلق بين المدنيين الذين يتصارعون بالفعل مع الحقائق المروعة للحرب. وقد أثار احتمال الإخلاء القسري حالة من الذعر على نطاق واسع، لا سيما في المخيمات المؤقتة التي تعج بالعائلات النازحة.

وعلى الرغم من جهود الإخلاء المستمرة في جميع أنحاء غزة، فإن التحديات اللوجستية التي تواجه نقل هذا العدد الكبير من السكان لا تزال هائلة. ومما زاد الوضع تعقيدا، أن مصر المجاورة أشارت إلى رفضها القاطع تهجير الفلسطينيين، مشيرة إلى مخاوف بشأن استقرار اتفاقيات السلام القائمة.

وفي خضم هذا الاضطراب، تبرز القصص الفردية للمعاناة واليأس الخسائر البشرية الناجمة عن الصراع. يروي طبيب في إحدى عيادات الأمم المتحدة محنة امرأة مسنة، ويلخص معاناة عدد لا يحصى من الأسر التي تتصارع مع الواقع القاسي للحياة تحت الاحتلال.

إن الغارات الجوية الأخيرة، التي أودت بحياة عائلات متعددة، بما في ذلك أطفال أبرياء، هي بمثابة تذكير صارخ بالطبيعة العشوائية للعنف الذي يجتاح غزة. وعلى الرغم من النداءات الدولية لضبط النفس، فإن خطاب إسرائيل بشأن احتمال شن هجوم واسع النطاق على رفح لا يزال يؤدي إلى تصعيد التوترات، مما يثير المخاوف من المزيد من إراقة الدماء والدمار.

وقد ترددت أصداء الانتقادات الموجهة إلى تصرفات إسرائيل على مستوى العالم، حيث أدان مسؤولو الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التداعيات المحتملة لهجوم واسع النطاق. وفي خضم الضغوط المتزايدة، أعرب حتى الحلفاء الرئيسيون، مثل الولايات المتحدة، عن تحفظاتهم، وحثوا على وقف الأعمال العدائية والسعي إلى إيجاد حلول دبلوماسية.

ومع دخول النزاع شهره الخامس، تتزايد الخسائر في صفوف السكان المدنيين في غزة بشكل رهيب. إن الأزمة الإنسانية، التي تتسم بالنزوح على نطاق واسع، وتدمير البنية التحتية، ونقص الغذاء، ترسم صورة قاتمة للتكلفة البشرية للحرب.

وفي خضم هذه التحديات، لم تكن الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض والسلام الدائم أكثر وضوحا من أي وقت مضى. ومع ذلك، وفي ظل المواقف الراسخة والخطابات المتصاعدة من كلا الجانبين، فإن الطريق إلى الحل لا يزال بعيد المنال، مما يترك سكان غزة محاصرين في دائرة من العنف واليأس.