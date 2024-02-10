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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدى المواطنين الراغبين في الاستثمار، فالمعدن الأصفر أصبح وعاء ادخاريا آمنا، وسط ارتباك الأسعار العالمية.

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بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الذهب.. ونصائح هامة من الشعبة للراغبين في الاستثمار

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1600جنيه|أسعار الذهب تتراجع بقوة بعد هبوط الدولار بالسوق السوداء.. عيار 21 مفاجأة

وتمثل أسعار الذهب أيضا أهمية  بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة  أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية  فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة تخبط حاد.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم فى المحلات دون مصنعية، الأسعار التالية: 


- بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4114 جنيها للبيع 4171 جنيها للشراء.


-  سعر الذهب عيار 22 وصل إلى 3771 جنيها للبيع 3823 جنيها للشراء.


- سعر الذهب عيار 21 سجل 3600 جنيه للبيع 3650 جنيها للشراء.


- وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 3086 جنيها للبيع 3128 جنيها للشراء.


- سعر الذهب عيار 12 سجل 2057 جنيها للبيع 2086 جنيها للشراء.

- وصل سعر الجنيه الذهب الي 28800 جنيه للبيع 29200 جنيه للشراء.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا 

وعلى المستوى العالمي تكبدت أسعار الذهب خسائر أسبوعية بنحو 0.8 %، تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وقوة الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية الأسبوع المقبل بحثا عن مزيد من الدلائل بشأن توقيت تخفيضات أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في أسبوعين، وبلغت عوائد عامين أعلى مستوى في شهرين تقريبًا، مما يجعل السبائك التي لا تدر عائدا أقل جاذبية للمستثمرين.

كما واصل مؤشر الدولار الارتفاع، ليحقق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ حوالي 5 أشهر، تزامنًا مع ارتفاع عوائد السندات في ظل تراجع توقعات الأسواق بشأن خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، صرح العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيسه جيروم باول، هذا الأسبوع إنهم يريدون رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم سيستمر في الانخفاض قبل خفض أسعار الفائدة.

كما أظهرت بيانات حكومية معدلة، الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين الشهرية في الولايات المتحدة ارتفعت أقل من التقديرات الأولية في ديسمبر. 

ويترقب المتعاملون في الأسواق صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر يناير، المقرر صدوره الثلاثاء.

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الذهب يتجه نحو خسائر أسبوعية مع قوة الدولار

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400 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

وبالنسبة لأسعار المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم 2.5%  إلى 865.07 دولارا للأونصة، كما انخفض البلاتين 1.6% إلى 870.97 دولار، وتكبد كلا المعدنين خسائر للأسبوع الثاني.

وصعدت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.13 % إلى 22.61 دولار، لكنها تكبدت خسائر أسبوعية.

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