معالج كوالكوم وكاميرا 200 ميجابكسل| أقوى موبايل شاومي ببطارية جبارة ينافس الفلاجشيب.. تفاصيل

يتميز هاتف Xiaomi 12T Pro من شركة شاومي بمواصفات كبيرة للغاية حيث يمكنه المنافسة مع هواتف الفلاجشيب ولكن بسعر أرخص، حيث يضم الهاتف كاميرا فائقة الدقة 200 ميجابكسل مع معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية.

مواصفات هاتف شاومي Xiaomi 12T Pro

وحصل على شاشة من نوع AMOLED قياس 6.67 بوصة وبدقة 1220×2712 بكسل، وبجودة عرض +FHD، مع دعم لتقنية +HDR10، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية.

ويقدم كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بمستشعر من نوع ISOCELL HP1 بدقة 200 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل.

ويعمل بمعالج من نوع +Snapdragon 8 Gen 1 من الجيل الأول، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

ويحتوي على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 120 وات، يمكنها شحن البطارية بالكامل في أقل من 20 دقيقة.