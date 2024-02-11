عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تشدد على التزام المدارس بتحية العلم وترديد النشيد الوطني بطابور الصباح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا عاجلا بإلزام جميع مدارس الجمهورية، بالالتزام بتحية العلم المصري وترديد النشيد الوطني أثناء طابور الصباح  طوال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 تماما مثلما كان يحدث في الترم الأول .

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تعليماته الصادرة لجميع المدارس مع بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 ، على ضرورة التأكيد على غرس قيم المواطنة، وروح الولاء والانتماء للوطن في نفوس الطلاب .

وانطلق اليوم الأحد 11 فبراير 2024 ، الفصل الدراسي الثاني في مدارس جميع محافظات مصر ، بعد أن كانت قد انطلقت أمس في 12 محافظة فقط وهي المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت .

و قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تخصيص الحصة الأولى بعد إجازة نصف العام ، وبداية الترم الثاني 2024 لكل المراحل التعليمية في المدارس ، للحديث عن دور وتضحيات أفراد جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد

 يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المشاركة في احتفالات عيد الشرطة 2024 ، وحرص وزارة الداخلية على توطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع المؤسسات والهيئات المختلفة بالدولة على اساس من المشاركة والمسئولية تجاه الوطن .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي ارسلته للمديريات التعليمية، على ضرورة توجيه المدارس «رياض الأطفال - التعليم الابتدائي - الإعدادي - الثانوي الموهوبين التربية الخاصة» بالالتزام بذلك 

وقبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني اليوم في مدارس جميع المحافظات ، أعلنت مديريات التربية والتعليم ، أنه تم   تعقيم المدارس وتنظيفها وغسلها بالمواد المطهرة ، واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وتنظيم الحجرات الدراسية واستعداد المعلمين وفقا للجدول المدرسي وتوزيع المنهج

كما تم التأكيد على مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية بتنظيم العمل ،  وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية ،ومتابعة دخول الطلاب المدرسة وأثناء الفسحة وحتى انصراف أخر طالب ووضع أمن وسلامة الطلاب نصب أعينهم ، بالإضافة إلى تنفيذ خطط المتابعة الميدانية وإعداد تقارير بملاحظات ونتائج الزيارات للعمل على تلافيها وتوفير الحلول لها .

التربية والتعليم التعليم التعليم الفني وزير التربية والتعليم مدارس الفصل الدراسي الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بديل الجنيه الورقي|البنك المركزي يعتزم إصدار أول عملة رقمية رسميا.. ماذا يحدث؟

شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الفراخ 60% في هذه الحالة

عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد الانفصال| خاص

خبير مياه يكشف عن حلول لزيادة حصة مصر من نهر النيل

تعاود التراجع| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة البانيه الآن

ميدو: أزمة كهربا كشفت جهل المسئولين

موجودين في التجمع الخامس.. تفاصيل عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

ترشيحاتنا

ميدو: أتمنى أن يكون محمود طاهر رئيسا لاتحاد الكرة

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 11-2-2024

التعليم تشدد على التزام المدارس بتحية العلم وترديد النشيد الوطني بطابور الصباح

صحيفة عبرية تفضـ.ح الحكومة الإسرائيلية..تستغل الحرب لإقامة حي يهودي جديد

أزمة قلبية.. نقل عمر طاهر إلى العناية المركزة

الدولار يوجه ضربة قاسية للذهب في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. سعر فستان أنغام يثير السوشيال ميديا وموعد عودة ياسمين عبد العزيز للعوضي

فوتوسيشن الزفاف في غرفة العمليات.. إقالة طبيب حكومي بعد كارثة بمستشفى هندي

بالإسكرينات.. عروس تفضح خيانة عريسها أمام المعازيم أثناء حفل الزفاف

رئيس دولة آسيوية داخل مترو الأنفاق.. كيف كان رد فعل المواطنين؟

فيديو

بدل الورقي ويقلل الكاش .. كل ما تريد معرفته عن الجنيه الإلكتروني

بلوك.. استمرار الحظر بين أصالة وأنغام رغم إنهاء الخلاف بينهما

شادي شامل يرد على انتقاده: الناس بتختلف على الرسل |خاص

عاجل .. 4 بنوك ترفع سعر الفائدة | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ