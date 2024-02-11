التعليم تشدد على التزام المدارس بتحية العلم وترديد النشيد الوطني بطابور الصباح

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا عاجلا بإلزام جميع مدارس الجمهورية، بالالتزام بتحية العلم المصري وترديد النشيد الوطني أثناء طابور الصباح طوال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 تماما مثلما كان يحدث في الترم الأول .

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تعليماته الصادرة لجميع المدارس مع بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 ، على ضرورة التأكيد على غرس قيم المواطنة، وروح الولاء والانتماء للوطن في نفوس الطلاب .

وانطلق اليوم الأحد 11 فبراير 2024 ، الفصل الدراسي الثاني في مدارس جميع محافظات مصر ، بعد أن كانت قد انطلقت أمس في 12 محافظة فقط وهي المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت .

و قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تخصيص الحصة الأولى بعد إجازة نصف العام ، وبداية الترم الثاني 2024 لكل المراحل التعليمية في المدارس ، للحديث عن دور وتضحيات أفراد جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المشاركة في احتفالات عيد الشرطة 2024 ، وحرص وزارة الداخلية على توطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع المؤسسات والهيئات المختلفة بالدولة على اساس من المشاركة والمسئولية تجاه الوطن .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي ارسلته للمديريات التعليمية، على ضرورة توجيه المدارس «رياض الأطفال - التعليم الابتدائي - الإعدادي - الثانوي الموهوبين التربية الخاصة» بالالتزام بذلك

وقبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني اليوم في مدارس جميع المحافظات ، أعلنت مديريات التربية والتعليم ، أنه تم تعقيم المدارس وتنظيفها وغسلها بالمواد المطهرة ، واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وتنظيم الحجرات الدراسية واستعداد المعلمين وفقا للجدول المدرسي وتوزيع المنهج

كما تم التأكيد على مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية بتنظيم العمل ، وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية ،ومتابعة دخول الطلاب المدرسة وأثناء الفسحة وحتى انصراف أخر طالب ووضع أمن وسلامة الطلاب نصب أعينهم ، بالإضافة إلى تنفيذ خطط المتابعة الميدانية وإعداد تقارير بملاحظات ونتائج الزيارات للعمل على تلافيها وتوفير الحلول لها .