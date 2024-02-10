عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رمضان 2024| أكرم حسني يروج لمسلسل "بابا جه"

صدى البلد

نشر الفنان أكرم حسني البوستر الرسمي لمسلسله الجديد “بابا جه”،من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك ،ومن المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني لعام 2024. 

يشارك في بطولة مسلسل بابا جه كل من الفنانة نسرين أمين، محمد أوتاكا،  سما إبراهيم، الطفلة لافينيا نادر، وغيرهم، والعمل من تأليف وائل حمدي، وإخراج خالد مرعي.

كانت أثارت جيني كامل زوجة أمير طعيمة، حالة كبيرة من الجدل خلال الأيام الماضية ،  بعدما اتهمت الفنان أكرم حسني في تدمير بيتها وحياتها الأسرية، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع فيس بوك، وحذفت هذا المنشور بعد دقائق قليلة من نشره، وكتبت فيه: سبب رئيسي في خراب بيتي التفكير ده وصاحب الفكرة دي والقعدات اللذيذة اللي أنا رفضتها وهرفضها وبرفضها، وأنا بيتي قائم من 16 سنة محدش لا زعزعه ولا قرب منه ودي نتيجة إنك تدخل ناس بيتك معاهم ناس بتسمم أفكارهم.

txt

نسرين طافش عن فيلم «السيستم»: أُجسد دور بنت معقدة ومهووسة بالأبراج| خاص

txt

شادي شامل يرد على انتقاده: الناس بتختلف على الرسل |خاص

txt

صبري فواز يتلقي رسالة مؤثرة بخط اليد من طفل فلسطيني مصاب

txt

في المطبخ بتاكل شوكولاتة .. فيديو مثير لـ حورية فرغلي

وتابعت جينى كامل: استقرار بيتي فوق أي اعتبارات يا أكرم ولو أنت هديت بيتك لأسباب القريبين عارفينها، ما تسممش أفكار زوجي زيك ولو إنها خلاص انتهت.. يا رب تكون مرتاح أنت وهو.. أمير طعيمة حسبي الله ونعم الوكيل فيك أنت وهو.

ولم تمر ساعات على منشور زوجة أمير طعيمة، وخرج الأخير عن صمته دفاعًا عن صديقه الفنان أكرم حسني، معلنا انفصاله رسميا عن جينى كامل، وجاء رد أمير طعيمة بالرغم من حذف زوجته المنشور التي اتهمت فيه أكرم حسني بتدمير بيتها، ورد أمير قائلًا: أنا منفصل رسميا من شهرين وكنت منتظر الإعلان الرسمي لحين الانتهاء من بعض الإجراءات القانونية، اللي كنت أتمنى إنها تتم بشكل ودي حفاظًا على مصلحة أولادي، ورغبة مني أن الأمور تتم بشكل يليق بعشرة سنين طويلة وللأسف لما ده ما حصلش الطلاق وقع.

كما كشف أمير طعيمة، حقيقة تسبب الفنان أكرم حسني في تدمير علاقته بزوجته كما نشرت جينى كامل، أكد الشاعر الغنائي أن أكرم حسني ليس له أي صلة بتلك الخلافات وهذه المشاكل، مضيفًا: بما يخص إقحام اسم أخويا وصديقي الفنان أكرم حسني.. أولا مش أكرم أول ولا آخر حد هييجي اسمه بالباطل، وده للأسف كان متوقع، وبما أن الهجوم منها دلوقتي على أكرم فعايز أقول التالي أكرم ملوش أي صلة بالطلاق.

اكرم حسني أعمال اكرم حسني دراما رمضان 2024 أكرم حسني مسلسل بابا جه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد الانفصال| خاص

قرارات عاجلة من التعليم بعد شكاوى الأهالي من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

موجودين في التجمع الخامس.. تفاصيل عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

شقيق مريم مجدي المختفية في سويسرا يعلن العثور على جثتها

هالاند يسجل إنجازا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

دار الإفتاء المصرية تبدأ استطلاع رؤية هلال شهر شعبان 2024 |شاهد

محافظ الجيزة يناقش مع أعضاء البرلمان المشروعات التنموية الجاري تنفيذها

موضوعات متعلقة

الخميس المقبل.. موعد حفل محمد حماقي في موسم الرياض

عمرو سلامة يكشف سبب استعانته بأغاني حميد الشاعري في أعماله

شادي شامل يرد على انتقاده: الناس بتختلف على الرسل |خاص

صبري فواز يتلقي رسالة مؤثرة بخط اليد من طفل فلسطيني مصاب

محمد منير يقدم واجب العزاء فى صديقه مجدي نجيب

في المطبخ بتاكل شوكولاتة .. فيديو مثير لـ حورية فرغلي

رمضان 2024| نيرمين الفقي من داخل كواليس مسلسل "محارب"

رمضان 2024| شاهد تروج لمسلسل "لأعلى نسبة مشاهدة"

ترشيحاتنا

سرايا القدس تقصف تمركزا لـ جنود إسرائيليين غرب خان يونس

إيهاب الطماوي: اجتماع أمناء الحوار الوطني جاء استجابة لدعوة الرئيس.. والجميع سيشارك

بعد خسارة لقب آسيا| حارس مرمى الأردن: حسبي الله ونعم الوكيل

فضل ليلة النصف من شعبان والأدلة الشرعية عليها

المستوردون تضرروا|«الغرفة التجارية»: تراجع الأسعار جاء بعد تقليل طلب الحصول على الدولار

علي الدين هلال: مصر اتخذت موقفا قويا في منع احتلال محور فيلادلفيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل الحبيبة .. مي فاروق تروج لأحدث أغانيها

بأقل كمية لحمة.. طريقة عمل البفتيك الاقتصادي

تجيهزات رمضان .. اعرف علامات التمر الفاسد قبل الشراء

صبري فواز يتلقي رسالة مؤثرة بخط اليد من طفل فلسطيني مصاب

فيديو

بدل الورقي ويقلل الكاش .. كل ما تريد معرفته عن الجنيه الإلكتروني

بلوك.. استمرار الحظر بين أصالة وأنغام رغم إنهاء الخلاف بينهما

شادي شامل يرد على انتقاده: الناس بتختلف على الرسل |خاص

عاجل .. 4 بنوك ترفع سعر الفائدة | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ