جودة عبدالخالق: ما يحدث في غزة واقعة كاشفة.. وصمود المقاومة قلب الموازين

أكد الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين الأسبق وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن ما يحدث في غزة من العدوان الإسرائيلي هي واقعة كاشفة، موضحا أن العدوان على غزة واقعة كاشفة عن أمور كثيرة يدركها الكثير من الناس ومنشأة لمواقف قانونية جديدة.

وأوضح "عبدالخالق"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على فضائية "دي أم سي"، أن إرادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على المقاومة وصد العدوان الإسرائيلي الغاشم ما زالت قائمة وقلبت موازين عديدة، مشيرا إلى أن نظرية الفوضى لها صياغات شديدة التعقيد، والعالم الآن تحكمه مجموعة قوى ومصالح.

الديمقراطية الغربية

ونوه الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن المشكلة الحالية هي أن الديمقراطية الغربية بشكلها الحالي في أزمة كبيرة جدًا على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي بسبب ما حدث في قطاع غزة.