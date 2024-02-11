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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يقفز حول مسبح منزلها ليلًا.. أمريكية ترى حيوانا غريبا وتلجأ للشرطة| صور

يقفز حول المسبح ليلًا..
يقفز حول المسبح ليلًا.. سيدة ترى حيوان غريب وتلجأ للشرطة

رأت سيدة حيوانا غريبا يقفز حول حمام سباحة مجمعها السكني ليلًا في شمال مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية يوم 8 فبراير الجاري. 

 

شكت المرأة بأن الحيوان هو الكنغر لكنها اتصلت بالرقم 911 واستعانت بالشرطة التي استجابت إليها وتحركت على الفور وبالفعل رصدت الكنغر وهو يقفز حول مسبحها.

الكنغر في لقطات الكاميرا

تائه حول حمام السباحة

أظهرت اللقطات بالأبيض والأسود الكنغر وهو يقفز حول حمام سباحة منزلها.

 وفي منشور على فيسبوك، أكد مكتب عمدة مقاطعة هيلزبورو أنهم تمكنوا من لم شمل الحيوان مع مالكه بعد التحقق من التسجيلات الصحيحة للملكية. 

ووفقًا لصحيفة الديلي ميل البريطانية، قال باحثون إن موطن حيوان الكنغر الأصلي هو أستراليا وبابوا غينيا الجديدة، ولا يتواجد بشكل طبيعي في أي مكان آخر في العالم. 

كما أنه يتواجد في مجموعات تتكون من 50 كنغر آخر. فضلًا عن أنه  نظرًا لأقدامه الكبير، يمكن للكنغر أن يقفز حوالي 30 قدمًا في القفزة الواحدة ويسافر أكثر من 30 ميلًا في الساعة.

حمام السباحة ولاية فلوريدا الأمريكية الكنغر مكتب عمدة مقاطعة هيلزبورو استراليا غينيا

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