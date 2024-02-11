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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عصام عبد الرحمن يكشف جهود التحالف الوطني لدعم الأسر الأولى بالرعاية

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

أكد عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف يعتبر نبض إحتياجات الشعب المصري، وهو الذراع الإغاثي للدولة المصرية، ويعكس توجيهات القيادة السياسية في التحرك داخليا، ودعم الأشقاء خارجيا.

وقال عصام عبد الرحمن، خلال لقاء له لبرنامج "8 الصبح:"، عبر فضائية "دي أم سي"، أنه مع إنطلاق التحالف في عام 2022، كان مع خروج العالم من جائحة كورونا، وتداعياتها، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على الإقتصاد العالمي، والتي أثرت على مصر.

 

توفير الإحتياجات الأساسية

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن هناك مبادرات قوية، قام بها التحالف للتخفيف من الأثار الإقتصادية الصعبة على المواطنين، ومنها توفير الإحتياجات الأساسية للشرائح الأولى بالرعاية داخل مصر. 

التحالف الوطني الشعب المصري القيادة السياسية الأشقاء الاقتصاد العالمى

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