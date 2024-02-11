مسئول بـ«التحالف الوطني»: تعنت من الجانب الإسرائيلي في دخول المساعدات الإنسانية لغزة|فيديو

كشف عمرو مجدي مدير العمليات الميدانية بالتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مجهودات الدولة المصرية في إيصال المساعدات لقطاع غزة.

وقال عمرو مجدي في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، إن المساعدات الموجهة لقطاع غزة اتجهت إلى معبر رفح منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة في غزة ".

وأضاف عمرو مجدي:" هناك تعنت من إسرائيل في دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ".

وتابع عمرو مجدي: "أول قافلة للتحالف تم تجهيزها في 36 ساعة وهذا يدل على رغبة مصر في إرسال المساعدات بكثرة لغزة لكن الجانب الإسرائيلي مُتعنت".

واكمل عمرو مجدي:" مصر حريصة على إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالينا في قطاع غزة ".