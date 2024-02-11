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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسئول بـ«التحالف الوطني»: تعنت من الجانب الإسرائيلي في دخول المساعدات الإنسانية لغزة|فيديو

صدى البلد

كشف عمرو مجدي مدير العمليات الميدانية بالتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مجهودات الدولة المصرية في إيصال المساعدات لقطاع غزة.

 

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وقال عمرو مجدي في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، إن المساعدات الموجهة لقطاع غزة اتجهت إلى معبر رفح منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة في غزة ".

 

 وأضاف عمرو مجدي:" هناك تعنت من إسرائيل في دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ".

 

وتابع عمرو مجدي: "أول قافلة للتحالف تم تجهيزها في 36 ساعة وهذا يدل على رغبة مصر في إرسال المساعدات بكثرة لغزة لكن الجانب الإسرائيلي مُتعنت".

 

 واكمل عمرو مجدي:" مصر حريصة على إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالينا في قطاع غزة ".

 

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