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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

احترم التقاليد.. سموتريش ينتقد رد نتنياهو على خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل

وزير المالية الإسرائيلي
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش

انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، اليوم الأحد، إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يوم السبت بشأن قرار وكالة “موديز” خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل للمرة الأولى على الإطلاق.

وتساءل سموتريش في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" بعد انتقادات الوزير اسحق جولدكنوبف وعضو الكنيست موشيه جافني: “ألا يضركم أن رئيس الوزراء ينتهك السبت ويصدر رسالة؟”.

ونصح سموتريتش نتنياهو بـ "احترام التقليد"، وقال: أعتقد أنه غير ضروري. لقد قمت بالرد مساء السبت، والسماء لم تسقط. رئيس الوزراء كان مخطئا".

وقال نتنياهو في بيان نادر صدر السبت،  إن "الاقتصاد الإسرائيلي قوي. خفض التصنيف ليس مرتبطاً بالاقتصاد، بل يرجع بالكامل إلى حقيقة أننا في حرب".

وتوقع نتنياهو أن "التصنيف سوف يرتفع مرة أخرى في اللحظة التي ننتصر فيها في الحرب، وسوف ننتصر في الحرب".

وأعلنت وكالة "موديز"، أمس السبت، خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجة واحدة، من A1 إلى A2، بسبب تأثير الحرب المستمرة التي تخوضها تل ابيب الحرب ضد قطاع غزة.

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش بنيامين نتنياهو خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل وكالة “موديز” ينتهك السبت الاقتصاد الإسرائيلي الحرب ضد قطاع غزة

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