إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بقرية قاي ببني سويف

أصيب 6 أشخاص، اليوم الأحد، فى مشاجرة بقرية قاي بمركز اهناسيا غرب بنى سويف وتم السيطرة على المشاجرة وضبط الطرفين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بقرية قاى التابعة لمركز اهناسيا غرب المحافظة، وتم التوجيه بسرعة الإنتقال إلى محل الواقعة والسيطرة على المشاجرة وضبط أطرافها، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لهيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم «محمد.ع.ع» 64 سنة، فلاح مصاباً باشتباه مابعد الارتجاج جرح قطعى بالرأس 10سم،«على.ا.م» 39 سنة، فلاح مصاباً باشتباه مابعد الارتجاج، «احمد.ر.م» فلاح مصاباً بكدمات بالجسم،«كسبانة.ا.ا» 46 سنة، مصابة بسحجات بالجسم

و«مصطفى.م.ف» 25 سنة، فلاح مصاباً بجرح قطعى بالرأس 3 سم، و«فاطمة.ر.م» 47 سنة، مصابة بكدمات بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى اهناسيا التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وقامت مباحث مركز شرطة اهناسيا بالسيطرة على المشاجرة وضبط الأطراف لمنع تجدد المشاجرة مرة أخرى، وتم تحرير محضر بالواقعة.