عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بقرية قاي ببني سويف

صدى البلد

أصيب 6 أشخاص، اليوم الأحد، فى مشاجرة بقرية قاي بمركز اهناسيا غرب بنى سويف وتم السيطرة على المشاجرة وضبط الطرفين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بقرية قاى التابعة لمركز اهناسيا غرب المحافظة، وتم التوجيه بسرعة الإنتقال إلى محل الواقعة والسيطرة على المشاجرة وضبط أطرافها، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

رئيس جامعة بني سويف يكرم بطلتي البراعم في المبارزة بالبطولة العربية بالبحرين

أوقاف بني سويف تختتم برنامج "حصن طفلك بالقرآن الكريم" والأهالي يشيدون بجهود الوزارة

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لهيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم «محمد.ع.ع» 64 سنة، فلاح مصاباً باشتباه مابعد الارتجاج جرح قطعى بالرأس 10سم،«على.ا.م» 39 سنة، فلاح مصاباً باشتباه مابعد الارتجاج، «احمد.ر.م» فلاح مصاباً بكدمات بالجسم،«كسبانة.ا.ا» 46 سنة، مصابة بسحجات بالجسم
و«مصطفى.م.ف» 25 سنة، فلاح مصاباً بجرح قطعى بالرأس 3 سم، و«فاطمة.ر.م» 47 سنة، مصابة بكدمات بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى اهناسيا التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وقامت مباحث مركز شرطة اهناسيا بالسيطرة على المشاجرة وضبط الأطراف لمنع تجدد المشاجرة مرة أخرى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

الفحوصات الطبية الفحوصات الطبية اللازمة بالبطولة العربية أوقاف بني سويف بمديرية أمن بنى سويف برنامج حصن طفلك بالقرآن الكريم بجرح قطعى هيئة الإسعاف هيئة الإسعاف المصرية جام جامعة بنى سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بديل الجنيه الورقي|البنك المركزي يعتزم إصدار أول عملة رقمية رسميا.. ماذا يحدث؟

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الدولار يوجه ضربة قاسية للذهب في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

ميدو: أزمة كهربا كشفت جهل المسئولين

تعاود التراجع| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة البانيه الآن

تجار الدولار فى ورطة .. الداخلية تلاحق المضاربين في العملة

موضوعات متعلقة

بني سويف.. تحصين 71 ألف رأس ماشية ضد الجلد العُقدي وجدري الضأن

ترشيحاتنا

مجلس النواب يوافق علي مواد إصدار مشروع قانون حقوق المسنين

موعد ومكان جنازة وعزاء والدة سما إبراهيم.. تفاصيل

قيادي بفتح يكشف خطة الاحتلال الخبيثة للتخلص من الفلسطينيين في رفح

مصطفى فتحي لاعب بيراميدز يظهر في مران الزمالك.. اعرف السبب

مصر تعزي الإمارات والبحرين في ضحايا الهجوم الإرهابي بالصومال

حماس توجّه تهديدًا لإسرائيل بشأن الهجوم على مدينة رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللون الأحمر.. إلهام شاهين بإطلالة مثيرة للجدل للاحتفال بعيد الحب

بفستان زفاف.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بالسوشيال ميديا بهذه الإطلالة |شاهد

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

بعد عرض الاختيار وفومو.. السوشيال ميديا تثير الجدل بنادي السينما المستقلة|صور

فيديو

ضربة قاسية للذهب بسبب الدولار .. وهذا سعر عيار 21 الآن

تدلى بـ الحبل السرى.. شاهد لحظة ولادة قرد على ارتفاع 50 قدما

بدل الورقي ويقلل الكاش .. كل ما تريد معرفته عن الجنيه الإلكتروني

بلوك.. استمرار الحظر بين أصالة وأنغام رغم إنهاء الخلاف بينهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ