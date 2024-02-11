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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المدرجات مكتملة العدد باليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني بجامعة القاهرة.. صور

طلاب جامعة القاهرة
طلاب جامعة القاهرة

بدأت كليات جامعة القاهرة ، منذ صباح اليوم الأول من الفصل الدراسى الثانى بالعام الجامعى 2023-2024 ، بالمحاضرات لجميع الفرق الدراسية . 

وانتظم الطلاب بالمحضرات منذ اللحظة الأولى من أنطلاق اليوم الدراسى ، و ظهر عدد كبير من الطلاب داخل المدرجات. 

جامعة القاهرة 

على الجانب الآخر،  تنظم كليات الجامعة خلال الأسبوع الأول عدة فعاليات متنوعة؛ حيث تنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية رحلة ترفيهية إلى مدينتي الأقصر وأسوان لأكثر من 70 طالبا وطالبة.

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اتحاد جامعة القاهرة: انشطة طلابية مختلفة خلال الفصل الدراسى الثانى

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انطلاق فعاليات الأنشطة الطلابية بكليات جامعة القاهرة مع بدء الفصل الدراسي الثاني

وفي كلية العلوم تنظم الكلية رحلة علمية إلى مدينتي سانت كاترين وشرم الشيخ لطلاب برنامج علوم البترول، وفي كلية التجارة ينظم مركز البحوث والدراسات التجارية عدة برامج تدريبية للطلاب والخريجين في مجالات المحاسبة وغيرها، كما تنظم إدارة رعاية الشباب بجامعة القاهرة، بروفات لفريق الفنون الشعبية بإدارة النشاط الفني.

كما تنظم كلية الدراسات العليا للتربية من خلال مركز الإرشاد النفسي دورة تدريبية بعنوان تعديل السلوك للاطفال والمراهقين.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت، شدد على ضرورة تفعيل الأنشطة الطلابية مع انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة في الجامعة، بما يساهم في توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب.

كليات جامعة القاهرة الفصل الدراسي الثاني جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتور محمد الخشت

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