الاحتلال الإسرائيلي يعتقل نحو 6950 فلسطينيا من الضفة منذ 7 أكتوبر الماضي

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة الاعتقالات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي في الضفة الغربية إلى أكثر من (6950) معتقلا فلسطينيا.

وقال النادي في بيان مشترك هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الأحد، أن الاحتلال يواصل حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد هجوم السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، إنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها، إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين، والتي ترافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة.

وأشار إلى أنه منذ صباح أمس وحتّى صباح اليوم، اعتقل الاحتلال (12) فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم معتقلون سابقون، وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات: الخليل تحديدا في بلدة بيت أمر التي شهدت عملية اقتحام واسعة وتحقيق ميداني لـ30 فلسطينيا على الأقل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات أريحا، طولكرم، وبيت لحم.