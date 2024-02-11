رضا حجازي يعلن استمرار تفعيل مجموعات الدعم المدرسية والقنوات التعليمية بالترم الثاني

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على مواصلة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي، لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، من خلال اختيار أفضل مدارس بكل إدارة تعليمية تضم مدرجًا أو مسرحًا كقاعة تتناسب مع تلقي الطلاب للمجموعات، وجذب المعلمين الأكفاء المتميزين والمشهورين للتدريس بها، كما سمحت الوزارة بحرية اختيار الطلاب للمعلمين.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال اجتماعه اليوم، مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بمحافظة القليوبية ؛ أنه بالنسبة للقنوات التعليمية، فقد تم الاستعانة بأفضل المدرسين على مستوى الجمهورية في قنوات مدرستنا ١ و ٢ و ٣ ، والتي يتم الاستفادة منها في حصص المشاهدة، مشددًا على الإعلان عن جداولها داخل المدرسة لتعظيم استفادة الطلاب منها.

وكان عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعًا، اليوم، مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ بحضور، اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، وسماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور محمد الفيومي رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة.

وجاء اجتماع وزير التربية والتعليم والتعليم اليوم ، لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، واستعراض القرارات والإجراءات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية، وحسن سير العام الدراسى.

وفي مستهل اللقاء، وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الشكر للمحافظ والقيادات التعليمية بالمحافظة على الجهود المبذولة فى ضبط العملية التعليمية في المحافظة، وخاصة حسن سير امتحانات الشهادة الإعدادية.