عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رضا حجازي: موقع الوزارة الإلكتروني يوفر جميع مصادر التعلم لمساعدة الطلاب

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في ضوء توفير جميع مصادر التعلم التى تساعد أبنائنا الطلاب في كفاءة عملية التعليم والتعلم، وتقديم حزمة مميزة من المواد التعليمية تقدم شرحًا متميزًا للمناهج الدراسية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، أعلنت الوزارة عن إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي على موقعها الإلكتروني مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن المواد التعليمية والتدريبية تتضمن المفاهيم الرئيسية بشكل مبسط يسهم في تأصيل الفهم العميق وتدريب الطلاب على مفردات ونوعيات الأسئلة.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة حرصت على تدريب الطلاب على حل الاختبارات من خلال توفير عدد كبير من الأسئلة في نهاية كل وحدة دراسية من وحدات المنهج ، حيث تتنوع هذه الأسئلة لقياس نواتج التعلم المستهدفة بكافة مستوياتها المعرفية من تذكر وفهم بسيط إلى الفهم العميق.

وثمن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جهود العاملين بالإدارة المركزية لتطوير المناهج ومديري عموم الإدارات لتنمية المواد الدراسية، فى إعداد هذه المواد والتدريبات الإلكترونية؛ لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، موجهًا مديري الإدارات التعليمية ومجالس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة بتعريف الطلاب بالمواد التعليمية والتدريبية على موقع الوزارة في مختلف المدارس لمساعدتهم على التحصيل الدراسي.

كان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد عقد اجتماعا مع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، بحضور قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، واستعراض القرارات والإجراءات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية، وحسن سير العام الدراسى.

وفي مستهل اللقاء، وجه الوزير الشكر للمحافظ والقيادات التعليمية بالمحافظة على الجهود المبذولة فى ضبط العملية التعليمية في المحافظة، وخاصة حسن سير امتحانات الشهادة الإعدادية.  

من جانبه، أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن المحافظة تبذل كافة الجهود لتطوير العملية التعليمية حيث يتم العمل على تهيئة المدارس والأبنية التعليمية والمناطق المحيطة بالمدارس، وكذلك العمل على خفض الكثافات بالمدارس.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بديل الجنيه الورقي|البنك المركزي يعتزم إصدار أول عملة رقمية رسميا.. ماذا يحدث؟

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الدولار يوجه ضربة قاسية للذهب في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

ميدو: أزمة كهربا كشفت جهل المسئولين

تعاود التراجع| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة البانيه الآن

لأصحاب البطاقات التموينية| بدء ضم الزوجة والأبناء.. تفاصيل لا تفوتك

ترشيحاتنا

20 مليون طن بضائع سنوياً.. إنشاء مصنع جديد لتوطين صناعة السفن

الأشهر الحرم فضلها والأمور المستحبة فيها.. اغتنم 4 أمور تدخلك الجنة

ضربة جديدة لـ الدولار.. وهذه قيمته الآن أمام الجنيه

هدوء وانتظام يسود أجواء أول أيام الدراسة بجامعة القاهرة| صور

كتائب القسام تعلن مقتل أسيرين لديها وتحمل إسرائيل المسئولية

7 معلومات عن مقبرة نفر حتب بالأقصر.. أبهرت العالم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يشبه فستان الزفاف.. درة تثير الجدل بإطلالة جديدة|شاهد

زواج وطلاق رايح جاي.. القصة الكاملة لعودة شيرين عبدالوهاب لـ حسام حبيب

اكتشاف مدحت صالح.. نجم جديد يشعل السوشيال ميديا بظهوره مع منى الشاذلي

يقفز حول مسبح منزلها ليلًا.. أمريكية ترى حيوانا غريبا وتلجأ للشرطة| صور

فيديو

ضربة قاسية للذهب بسبب الدولار .. وهذا سعر عيار 21 الآن

تدلى بـ الحبل السرى.. شاهد لحظة ولادة قرد على ارتفاع 50 قدما

بدل الورقي ويقلل الكاش .. كل ما تريد معرفته عن الجنيه الإلكتروني

بلوك.. استمرار الحظر بين أصالة وأنغام رغم إنهاء الخلاف بينهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ