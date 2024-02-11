رضا حجازي: موقع الوزارة الإلكتروني يوفر جميع مصادر التعلم لمساعدة الطلاب

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في ضوء توفير جميع مصادر التعلم التى تساعد أبنائنا الطلاب في كفاءة عملية التعليم والتعلم، وتقديم حزمة مميزة من المواد التعليمية تقدم شرحًا متميزًا للمناهج الدراسية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، أعلنت الوزارة عن إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي على موقعها الإلكتروني مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن المواد التعليمية والتدريبية تتضمن المفاهيم الرئيسية بشكل مبسط يسهم في تأصيل الفهم العميق وتدريب الطلاب على مفردات ونوعيات الأسئلة.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة حرصت على تدريب الطلاب على حل الاختبارات من خلال توفير عدد كبير من الأسئلة في نهاية كل وحدة دراسية من وحدات المنهج ، حيث تتنوع هذه الأسئلة لقياس نواتج التعلم المستهدفة بكافة مستوياتها المعرفية من تذكر وفهم بسيط إلى الفهم العميق.

وثمن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جهود العاملين بالإدارة المركزية لتطوير المناهج ومديري عموم الإدارات لتنمية المواد الدراسية، فى إعداد هذه المواد والتدريبات الإلكترونية؛ لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، موجهًا مديري الإدارات التعليمية ومجالس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة بتعريف الطلاب بالمواد التعليمية والتدريبية على موقع الوزارة في مختلف المدارس لمساعدتهم على التحصيل الدراسي.

كان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد عقد اجتماعا مع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، بحضور قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، واستعراض القرارات والإجراءات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية، وحسن سير العام الدراسى.

وفي مستهل اللقاء، وجه الوزير الشكر للمحافظ والقيادات التعليمية بالمحافظة على الجهود المبذولة فى ضبط العملية التعليمية في المحافظة، وخاصة حسن سير امتحانات الشهادة الإعدادية.

من جانبه، أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن المحافظة تبذل كافة الجهود لتطوير العملية التعليمية حيث يتم العمل على تهيئة المدارس والأبنية التعليمية والمناطق المحيطة بالمدارس، وكذلك العمل على خفض الكثافات بالمدارس.