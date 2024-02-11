بالأحمر.. نسرين طافش تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة نسرين طافش، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وتألقت نسرين طافش، مرتدية بنطالا من القماش باللون الاحمر، مع جاكيت بدلة جريء باللون الأحمر ايضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نسرين طافش، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت نسرين طافش، تسريحة مميزة وجذابة لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم صور نسرين طافش