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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تصدير كلينكر وملح وصودا كاوية وتفريغ فحم ورخام بموانئ اقتصادية قناة السويس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استمرت عمليات  شحن خام الكلينكر و الملح والصودا الكاوية وتفريغ فحم ورخام بموانئ شرق وغرب بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

فقد استقبل ميناء شرق بورسعيد التابع لاقتصادية قناة السويس   السفينة K. RUBY القادمة من تركيا لشحن 48 ألف طن من خام الكلينكر والتصدير إلى كوت ديفوار المستورد الأول للخام عبر الميناء .

كما وصل ميناء شرق بالمنطقة الشمالية لاقتصادية قناة السويس  السفينة  ALGOMA VALOUR القادمة من تركيا وذلك لشحن 55 الف طن ملح  وسوف تغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن مستكملة رحلتها البحرية إلى أمريكا .

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وانتهى الميناء من تفريغ السفينة NIKKEI PROGRESSO القادمة من أمريكا وذلك لتفريغ 47500 طن فحم  بنظام السحب المباشر حيث يستخدم كوقود بديل فى صناعة الأسمنت ، مع إتخاذ إدارة الميناء اتباع وتطبيق إجراءات السلامة البيئية لمعايير جودة الهواء  .

على جانب آخر فقد استقبل ميناء غرب بورسعيد التابع لاقتصادية قناة السويس السفينة MG DERIN القادمة من تركيا  وذلك لشحن 5750 طن صودا كاوية .

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد بالمنطقة الشمالية لاقتصادية قناة السويس  السفينة PRINCESS HANNA وذلك لتفريغ 7585 طن رخام  لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ  مستكملة رحلتها البحرية إلى تركيا  .

 

وفى هذا الصدد تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ  على الأرصفة.

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