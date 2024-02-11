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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه.. هذه الأعراض تكشف إصابتك بالسرطان

السرطان
السرطان

يعد السرطان من أكثر الأمراض انتشارا وشيوعا حول العالم، ويمكن من خلال اكتشاف الأعراض مبكرا أن يسهل من علاج المرض والشفاء منه.

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أكثر أعراض السرطان شيوعا

نقص الوزن غير المفسر.
التعب.
التعرق الليلي.
نقص الشهية.
ألم جديد ومستمر.
مشاكل في الرؤية أو السمع.
الغثيان المتكرر أو القيء.
ظهور دم في البول.
وجود الدم في البراز، إما بشكل مرئي أو بشكل قابل للكشف عن طريق فحوصات خاصة.
تغيرات حديثة في عادات التغوط ، إمساك أو إسهال.
النزف المهبلي غير الطبيعي، وخاصة بعدَ سن اليأس.
حمى متكررة.
سعال مزمن.
تغيرات في حجم أو لون شامة على الجلد، أو تغيرات في قرحة جلدية معندة على العلاج.
نموّ أو علامة على الجلد يزداد حجمها أو يتغير مظهرها.
قرحة لا تتعافى.
العقد الليمفاوية المتضخمة

السرطان أعراض السرطان أكثر أعراض السرطان شيوعا الوزن الغثيان

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