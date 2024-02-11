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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نابولي يواجه إي سي ميلان في قمة الدوري الإيطالي.. الموعد والتشكيل المتوقع

صدى البلد

يلتقي الليلة، فريق إي سي ميلان ونابولي الإيطالي، في قمة إيطالية علي ملعب سان سيرو معقل الميلان في إطار منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي لموسم 2023 -2024.

يحتل فريق ميلان المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد نابولي في المركز الثامن برصيد 35 نقطة.

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وستُبث المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية 1 برميوم بتعليق بلال علام.

تشكيلة ميلان المتوقعة:

  • حراسة المرمى: مينيان.
  • خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، جابيا، كايير، كالابريا.
  • خط الوسط: ياسين عدلي، بن ناصر، لوفتش تشيك.
  • خط الهجوم: لياو، جيرو، بولسيتش.

تشكيلة نابولي المتوقعة:

  • حراسة المرمى: جوليني.
  • خط الدفاع: دي لورينزو، رحماني، جيسوس، ماززوكي.
  • خط الوسط: لوبتكا، أجويسا، كايوستي.
  • خط الهجوم: بوليتانو، سيموني، كفاراتسخيليا.

من الجدير بالذكر أن المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين لن يشارك مع فريق نابولي في هذا اللقاء، نظرًا لمشاركته في كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، حيث يلعب مع منتخب بلاده، ومن المتوقع أن يغيب عن المباراة النهائية التي ستُقام اليوم بين نيجيريا وكوت ديفوار.

إي سي ميلان بلال علام ثيو هيرنانديز ميلان ونابولي ملعب سان سيرو

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