إيبارشية بورسعيد تحتفل بعيد نياحة الأنبا بولا.. صور

الأحد 11/فبراير/2024 - 02:56 م 2/11/2024 2:56:21 PM

احتفلت إيبارشية بورسعيد بمناسبة عيد نياحة القديس الأنبا بولا أول السواح برئاسة الانبا تارس مطران بورسعيد وتوابعها .

افتتح نيافة الحبر الجليل الانبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها كنيسة الاباء السواح ( بالمبنى البحرى ) بكنيسة القديسين الانبا انطونيوس والانبا بولا بمحافظة بورسعيد

وصلى مطران بورسعيد صلوات رفع بخور عشية ثم صلاة التمجيد ، كما طاف الاباء الكهنة والشمامسة أرجاء الكنيسة حاملين ايقونة القديس

ايبارشية بورسعيد تحتفل بعيد نياحة الانبا بولا 1000257826 1000257827 1000257828 1000257829 1000257830 1000257831

وبهذة المناسبة قدم فريق الكورال الترانيم بأبراشية بورسعيد وتم تكريم كل من تعب فى اكمال العمل بالكنيسه وأختتم الانبا تادرس الاحتفالية بكلمة روحية..