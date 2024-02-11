إيبارشية بورسعيد تحتفل بعيد نياحة الأنبا بولا.. صور

احتفلت إيبارشية بورسعيد بمناسبة عيد نياحة القديس الأنبا بولا أول السواح برئاسة الانبا تارس مطران بورسعيد وتوابعها .
افتتح نيافة الحبر الجليل الانبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها كنيسة الاباء السواح ( بالمبنى البحرى ) بكنيسة القديسين الانبا انطونيوس والانبا بولا بمحافظة بورسعيد
وصلى مطران بورسعيد صلوات رفع بخور عشية ثم صلاة التمجيد ، كما طاف الاباء الكهنة والشمامسة أرجاء الكنيسة حاملين ايقونة القديس
وبهذة المناسبة قدم فريق الكورال الترانيم بأبراشية بورسعيد وتم تكريم كل من تعب فى اكمال العمل بالكنيسه وأختتم الانبا تادرس الاحتفالية بكلمة روحية..