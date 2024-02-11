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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم .. عاشور يؤكد الدور الحيوي للجامعات في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.. حجازي: موقع الوزارة الإلكتروني يوفر جميع مصادر التعلم لمساعدة الطلاب

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

حدائق جامعة القاهرة تستقبل الطلاب خلال اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني

استقبلت حدائق جامعة القاهرة ، طلاب جميع الكليات المختلفة خلال اليوم الأول من الفصل الدراسى الثانى 2023/2034.

رضا حجازي: موقع الوزارة الإلكتروني يوفر جميع مصادر التعلم لمساعدة الطلاب

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في ضوء توفير جميع مصادر التعلم التى تساعد أبنائنا الطلاب في كفاءة عملية التعليم والتعلم، وتقديم حزمة مميزة من المواد التعليمية تقدم شرحًا متميزًا للمناهج الدراسية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، أعلنت الوزارة عن إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي على موقعها الإلكتروني مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

رضا حجازي: قرارات تحسين أجور المعلمين تعكس اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تضمنت تحسين أجور المعلمين، تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بالمعلمين وملف التعليم باعتباره على رأس أولويات الدولة المصرية.

رئيس جامعة حلوان يؤكد أهمية تنشئة الأجيال الصاعدة على حب التراث والسياحة

أكد رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل أهمية تنشئة الأجيال الصاعدة على حب التراث والسياحة المصرية منذ الصغر، باعتبارهم قادة المستقبل.

وزير التعليم العالي يؤكد الدور الحيوي للجامعات في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أكد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية دور الجامعات المصرية في المشاركة المجتمعية، وتحقيق التنمية المستدامة للدولة، وتقديم كافة أشكال الدعم للمناطق الواقعة في نطاقها الجغرافي، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 أولت اهتمامًا كبيرًا بتفعيل دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بوجه عام في خدمة المجتمع والبيئة المُحيطة، مؤكدًا أن الجامعات بما لها من ثقل، وما تضطلع به من دور حيوى فى المجتمع، تُمثل قوى دفع حقيقية للتقدم، وقاطرات لحركة التنمية الشاملة في بلادنا.

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