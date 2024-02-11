فرنسا تعارض أي هجوم إسرائيلي على رفح وتدعو لوقف إطلاق نار

عبرت وزارة الخارجية الفرنسية عن قلقها الشديد إزاء الضربات الإسرائيلية على رفح، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.



ذكرت الخارجية الفرنسية: "نكرر دعوتنا إلى وقف المعارك في غزة تجنبا لكارثة".

يأتي ذلك بينما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن هجوم بري على رفح محتمل بشكل كبير، وهو ما دعا الخارجية الفرنسية إلى أن تجدد دعوتها لوقف القتال في قطاع غزة.



قال كريستوف لوموان أحد المتحدثين باسم وزارة الخارجية : "إن هجوماً إسرائيلياً واسع النطاق في رفح من شأنه أن يخلق وضعاً إنسانياً كارثياً ذا بعد جديد وغير مبرر".

وأضاف: "من أجل تجنب الكارثة، نكرر دعوتنا لإنهاء القتال. فرنسا تعارض أي تهجير قسري للسكان".

